راز خیانت جنایت‌بار زن شوهردار در خانه متروکه

راز قتل هولناک مرد جوان در یکی از روستاهای اطراف تهران با تلاش کارآگاهان آگاهی فاش شد؛ خیانت زن شوهر‌دار به همراه رابطه پنهانی باعث جنایتی دلخراش و دفن قربانی وسط اتاق پذیرایی شد.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۰ 21 August 2025
عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از ساعدنیوز، داستانی تلخ و وحشتناک در یکی از شهرهای اطراف تهران اتفاق افتاد که موجب شوک فراوان به اهالی منطقه شد.

کشف اسکلت مرموز در خانه‌ای متروکه
ماجرا زمانی آغاز شد که مأموران پلیس از کشف یک اسکلت انسانی در کف خانه‌ای کوچک و متروکه در مرکز شهر مطلع شدند. با حضور مأموران آگاهی در محل، تحقیقات آغاز شد و این اسکلت متعلق به مرد جوانی شناخته شد که حدود شش ماه پیش همراه خانواده‌اش ناپدید شده بود.

رد پای خانواده مرد ناپدید شده
تحقیقات نشان داد که خانواده حسین، مرد ناپدید شده، اخیراً به شهری دیگر نقل مکان کرده‌اند. مأموران با دریافت دستورات قانونی، همسر حسین را بازداشت و به اداره آگاهی منتقل کردند. در ابتدا زن جوان ادعا کرد که همسرش خانه را ترک کرده و از او خبری ندارد، اما شواهد پلیسی او را مجبور کرد حقیقت را آشکار کند.

اعترافات تکان‌دهنده
زن جوان در بازجویی‌های پلیسی فاش کرد که پس از سال‌ها زندگی مشترک با همسرش و مشاهده رفتارهای غیرمعمول و خلافکارانه او، تصمیم به قتل وی گرفته است. او با همکاری یک مرد به نام سهیل، نقشه قتل را طراحی کرد. سهیل با تهیه سم و دادن آن به زن، او را تشویق به مسموم کردن همسرش کرد، اما وقتی این نقشه شکست خورد، زن مجبور شد دست به اقدام وحشتناک‌تری بزند.

اجرای نقشه قتل
زن جوان در اقدامی وحشتناک، شال خود را دور گردن همسرش پیچید و با گره زدن آن، باعث مرگ وی شد. برای پنهان کردن جسد، همراه سهیل کف اتاق خواب را شکافت و جسد را دفن کردند. سپس خانه را ترک کرده و به شهری دیگر رفتند تا ماجرا فراموش شود.

سرانجام تلخ
بازداشت زن جوان و سهیل پایان این داستان تلخ بود. پرونده این جنایت برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال شد. کارشناسان اجتماعی تأکید می‌کنند که روابط نامشروع و غیرعرف در بسیاری از موارد می‌تواند به جنایات خانوادگی منجر شود. این مورد نیز نمونه دیگری است که نشان می‌دهد چگونه تصمیمات نادرست و ارتباطات غیرقانونی می‌تواند زندگی‌ها را نابود کند.

