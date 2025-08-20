هواپیمای کشف اورانیوم آمریکا به خاورمیانه آمد؛ چه مکانیزمی دارد؟

نیروی هوایی ایالات متحده هواپیمای دابیلو سی-135 کانستنت فینیکس | WC-135R Constant Phoenix را به پایگاه هوایی العدید اعزام کرد. این هواپیمای ویژه برای تشخیص ذرات رادیواکتیو در جو و رصد فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای طراحی شده و با توجه به حملات به ایران و تلاش آمریکا و اسرائیل برای کشف محل نگهداری اورانیوم غنی سازی شده ایران، مورد توجه قرار گرفته است. این هواپیما که «نوک اسنیفر» یا هواپیمای بوکش هسته‌ای معروف است، پرنده‌ای شناسایی از نیروی هوایی آمریکاست که برای کشف و تحلیل ذرات رادیواکتیو در جو طراحی شده است. این هواپیما با فیلترها و حسگرهای پیشرفته خود می‌تواند پس از آزمایش‌های هسته‌ای یا حوادث اتمی، ذرات آلوده را جمع‌آوری و منشأ آن‌ها را بررسی کند. مأموریت آن از نظارت بر پایبندی به معاهدات هسته‌ای تا پیگیری رویدادهایی چون آزمایش‌های کره شمالی را در برمی‌گیرد. به همین دلیل نقشی مهم در ردیابی فعالیت‌های هسته‌ای ایفا می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این هواپیما، ویدیو را با ترجمه اختصاصی در «تابناک» ببینید.