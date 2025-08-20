En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 647
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۳۸۵۲
کد خبر:۱۳۲۳۸۵۲
2353 بازدید
تاریخ انتشار: ۲۱:۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
20 August 2025
نبض خبر

هواپیمای کشف اورانیوم آمریکا به خاورمیانه آمد؛ چه مکانیزمی دارد؟

نیروی هوایی ایالات متحده هواپیمای دابیلو سی-135 کانستنت فینیکس | WC-135R Constant Phoenix را به پایگاه هوایی العدید اعزام کرد. این هواپیمای ویژه برای تشخیص ذرات رادیواکتیو در جو و رصد فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای طراحی شده و با توجه به حملات به ایران و تلاش آمریکا و اسرائیل برای کشف محل نگهداری اورانیوم غنی سازی شده ایران، مورد توجه قرار گرفته است. این هواپیما که «نوک اسنیفر» یا هواپیمای بوکش هسته‌ای معروف است، پرنده‌ای شناسایی از نیروی هوایی آمریکاست که برای کشف و تحلیل ذرات رادیواکتیو در جو طراحی شده است. این هواپیما با فیلترها و حسگرهای پیشرفته خود می‌تواند پس از آزمایش‌های هسته‌ای یا حوادث اتمی، ذرات آلوده را جمع‌آوری و منشأ آن‌ها را بررسی کند. مأموریت آن از نظارت بر پایبندی به معاهدات هسته‌ای تا پیگیری رویدادهایی چون آزمایش‌های کره شمالی را در برمی‌گیرد. به همین دلیل نقشی مهم در ردیابی فعالیت‌های هسته‌ای ایفا می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این هواپیما، ویدیو را با ترجمه اختصاصی در «تابناک» ببینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ افزار هواپیمای شناسایی اورانیوم غنی‌شده حمله آمریکا به تاسیسات اتمی ایران بمباران تاسیسات اتمی ایران ویدیو
اخبار مرتبط
اگر می‌پذیرفتیم اورانیوم غنی سازی نکنیم جنگ نمی‌شد؟ پاسخ قابل تامل عراقچی
روایت مذاکره کننده ایران با اروپایی‌ها از مکانیزم ماشه
ادعای معاون پیشین موساد از شیوه شناسایی و ترورها در ایران
ادعای مقام اطلاعاتی فرانسه درباره بمباران تاسیسات اتمی
ادعای دیپلمات سابق ایرانی: ایران ظرف چند ساعت می‌تواند 24 بمب هسته‌ای بسازد!
مصاحبه کامل عراقچی با فاکس نیوز درباره توافق با آمریکا +زیرنویس
استراتژی ایران سلاح هسته‌ای بدون آزمایش و اعلام!
پیشنهادی که اروپا در مذاکره با ایران در استانبول بر سر مکانیزم ماشه مطرح کرد
پاس گل روسیه به آمریکا و اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران! + زیرنویس
ایران برای 9 بمب هسته‌ای مواد لازم را دارد!
جمله معنادار عراقچی قبل از مذاکره درباره مکانیزم ماشه
اعلام غنی سازی 90 درصدی برای این مصارف
ترامپ فقط تهران را به روسیه نزدیک‌تر کرد!
جزئیات افزایش شدید غنی سازی اورانیوم از امروز
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟