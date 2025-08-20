کمدی الهی دانته در قاب خیال شیراز

در نمایش «جهنمیان» که برگرفته از «کمدی الهی» دانته است، دو دوقلوی به هم چسبیده، لاله و لادن، با بیهوشی در اتاق عمل، سفری خیالی به جهان پس از مرگ آغاز می‌کنند. این سفر آنها را به اعماق دوزخ می‌برد، جایی که گناهان و مجازات‌های انسان‌ها، در قالب تصویری شاعرانه و نمادین، روی صحنه جان می‌گیرند. کارگردانی آژمان بیژنی‌نسب با تلفیق فلسفه، هنر و خیال، تجربه‌ای متفاوت از نگاه به تاریکی و سرنوشت انسان‌ها ارائه می‌دهد. این نمایش از ۲۸ تا ۳۰ مردادماه در تالار حافظ شیراز روی صحنه می‌رود.