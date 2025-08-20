نقش خیال؛ آینه ظرافت در هنر ایرانی اسلامی

هنر ایرانی اسلامی، دنیایی است پر از ظرافت و خیال، جایی که هر نقش و رنگ داستانی ناگفته را بر دیوارها و سقف‌های گنبدی شکل مساجد می‌سراید. نگاه به کاشی‌کاری‌ها و تزیینات دقیق، ذهن را به سفر در اعماق تقارن‌ها و رنگ‌های شگفت‌انگیز می‌برد و حس جاودانگی هنر را در دل مخاطب می‌نشاند. گویی هر طرح، هر منحنی و هر خط، با زبان خاموش خود، با بیننده سخن می‌گوید و او را در دنیایی از شگفتی و حیرت فرو می‌برد. این تجربه، همانند بیت سعدی که می‌گوید «نقش تو از خیال من جدا نمی‌شود»، اثری ماندگار در دل و جان انسان بر جای می‌گذارد و نشان می‌دهد که هنر ایرانی نه تنها جلوه‌ای بصری، بلکه پلی است میان روح و خیال.