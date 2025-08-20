همدان؛ مقصد بیماران قلبی از ایران و خارج
بیمارستان فرشچیان همدان، یکی از معدود مراکز تکتخصصی قلب در غرب کشور، با ارائه مجموعه کاملی از خدمات قلبی شامل جراحی قلب باز، آنژیوگرافی، نصب باتری قلب و درمان بینظمیهای قلبی، توانسته جایگاهی همسطح مراکز پیشرفته تهران پیدا کند. این بیمارستان ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ عمل جراحی قلب باز و حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ آنژیوگرافی انجام میدهد و ۲۵ تا ۳۰ بیمار نیز هر ماه باتری قلب دریافت میکنند. علاوه بر بیماران داخلی، فرشچیان مقصد بیمارانی از خارج کشور نیز شده و طی سال گذشته ۷۳ بیمار خارجی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتند، که این آمار آن را به یکی از رکوردداران جراحی قلب در ایران تبدیل کرده است. این موفقیتها نه تنها کیفیت بالای خدمات پزشکی همدان را نشان میدهد، بلکه این شهر را به قطب درمان قلب در غرب کشور بدل کرده است.
