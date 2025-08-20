En
سفر رئیس جمهور به بلاروس

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، شامگاه سه‌شنبه ۲۸ مردادماه وارد مینسک پایتخت بلاروس شد؛ سفری رسمی که بنا بر دعوت الکساندر لوکاشنکو انجام گرفته و انتظار می‌رود به گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف بینجامد. رئیس‌جمهور در بدو ورود با ادای احترام به یادمان ملی میدان «ویکتوری»، پیام خود را درباره اهمیت ارزش‌های مشترک تاریخی و مقاومت مردمان دو کشور اعلام کرد. مذاکرات خصوصی و دوجانبه با رئیس‌جمهور بلاروس، نشست هیأت‌های عالی‌رتبه، امضای اسناد همکاری و دیدار با ایرانیان مقیم از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند نقطه عطفی در روابط تهران ـ مینسک به شمار آید.

بلاروس دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور بلاروس عکس خبری
پزشکیان دقایقی قبل به تهران بازگشت

پزشکیان: اگر موشک نداشتیم حال و روز غزه را برایمان می‌ساختند
