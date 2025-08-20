به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ رئیس سازمان صداوسیما با تأکید بر اینکه در جنگ ۱۲ روزه بیش از ۶۵۰ کارشناس و مهمان از دیدگاهها، جریانات و گرایشات سیاسی مختلف در برنامههای صداوسیما حضور داشتهاند، گفت: استقبال میکنیم از اسامی کارشناسانی که فکر میکنید میتوانند به پخته شدن بحثهای سیاسی کمک کنند؛ رسانهها به ما کمک کنند و ما هم ان شاء الله استفاده خواهیم کرد.
پیمان جبلی در خصوص برنامه صداوسیما در جهت تقویت همبستگی ملی، به خبرنگار جماران گفت: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بعد از آن، تلاش رسانه ملی، به استناد عملکردش، این بوده که از دیدگاههای مختلف در راستای تقویت وحدت ملی استفاده کند. فقط در ایام ۱۲ روز جنگ بیش از ۶۵۰ کارشناس و مهمان را از دیدگاهها، جریانات و گرایشات سیاسی مختلف در برنامههای صداوسیما داشتیم و بعد از جنگ هم به همین ترتیب بوده است.
رئیس صداوسیما افزود: برای ما «تقویت، حفظ و تثبیت وحدت ملی» مهم است و اینکه هر چهره، جریان یا افرادی که در رسانهها اظهارنظر میکنند، به این امر مهم کمک کنند؛ و نه اینکه به تضعیف وحدت و انسجام ملی دامن بزنند.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه بسیاری از اساتید علوم سیاسی کشور به برنامههای صداوسیما دعوت نمیشوند و دایره مهمانان صداوسیما محدود است، تأکید کرد: استقبال میکنیم از اسامی کارشناسانی که فکر میکنید میتوانند به پخته شدن بحثهای سیاسی کمک کنند؛ رسانهها به ما کمک کنند و ما هم ان شاء الله استفاده خواهیم کرد.
