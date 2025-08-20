En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درخواست کمک صداوسیما از رسانه‌ها برای برنامه‌های سیاسی

رئیس سازمان صداوسیما به خبرنگار جماران گفت: استقبال می‌کنیم از اسامی کارشناسانی که فکر می‌کنید می‌توانند به پخته شدن بحث‌های سیاسی کمک کنند؛ رسانه‌ها به ما کمک کنند و ما هم ان شاء الله استفاده خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۰۸
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰ 20 August 2025
|
917 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ رئیس سازمان صداوسیما با تأکید بر اینکه در جنگ ۱۲ روزه بیش از ۶۵۰ کارشناس و مهمان از دیدگاه‌ها، جریانات و گرایشات سیاسی مختلف در برنامه‌های صداوسیما حضور داشته‌اند، گفت: استقبال می‌کنیم از اسامی کارشناسانی که فکر می‌کنید می‌توانند به پخته شدن بحث‌های سیاسی کمک کنند؛ رسانه‌ها به ما کمک کنند و ما هم ان شاء الله استفاده خواهیم کرد.

پیمان جبلی در خصوص برنامه صداوسیما در جهت تقویت همبستگی ملی، به خبرنگار جماران گفت: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و بعد از آن، تلاش رسانه ملی، به استناد عملکردش، این بوده که از دیدگاه‌های مختلف در راستای تقویت وحدت ملی استفاده کند. فقط در ایام ۱۲ روز جنگ بیش از ۶۵۰ کارشناس و مهمان را از دیدگاه‌ها، جریانات و گرایشات سیاسی مختلف در برنامه‌های صداوسیما داشتیم و بعد از جنگ هم به همین ترتیب بوده است.

رئیس صداوسیما افزود: برای ما «تقویت، حفظ و تثبیت وحدت ملی» مهم است و اینکه هر چهره، جریان یا افرادی که در رسانه‌ها اظهارنظر می‌کنند، به این امر مهم کمک کنند؛ و نه اینکه به تضعیف وحدت و انسجام ملی دامن بزنند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه بسیاری از اساتید علوم سیاسی کشور به برنامه‌های صداوسیما دعوت نمی‌شوند و دایره مهمانان صداوسیما محدود است، تأکید کرد: استقبال می‌کنیم از اسامی کارشناسانی که فکر می‌کنید می‌توانند به پخته شدن بحث‌های سیاسی کمک کنند؛ رسانه‌ها به ما کمک کنند و ما هم ان شاء الله استفاده خواهیم کرد.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
جبلی رسانه ها رییس صداوسیما
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات جدید جبلی در پی رفتار مجریان روی آنتن زنده
درخواست رئیس قوه قضاییه از رسانه‌ها
پزشکیان: دولت اقدامی خلاف نظر رهبری انجام نخواهد داد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YNk
tabnak.ir/005YNk