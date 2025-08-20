En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

صلاح کل اروپا را علیه اسرائیل به خط کرد

موج بزرگ کمپین چندصدمیلیونی ستاره لیورپول علیه اسرائیل به فوتبال ایتالیا رسید.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۰۰
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۹ 20 August 2025
|
3017 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پروژه بزرگ تعلیق فوتبال اسرائیل به خاطر کشتار فوتبالیست‌ها در غزه بنا به گزارش امروز (چهارشنبه) ANSA خبرگزاری رسمی ایتالیا به فوتبال این کشور رسید و مربیان ایتالیایی با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال این کشور «خواهان تعلیق اسرائیل از یوفا و فیفا را شدند». رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ علیه غزه در عرض ۲۳ ماه ۵۰۲ فوتبالیست را به قتل رسانده است.

صلاح کل اروپا را علیه اسرائیل به خط کرد

موج بزرگ تعلیق فوتبال اسرائیل با کمپین ۱۱۲ میلیونی محمد صلاح، ستاره لیورپول بعد از اعتراض این بازیکن به یوفا به خاطر اینکه محل، چرایی و چگونگی کشته شدن سلیمان العبید، اسطوره فوتبال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را سانسور کرد، آغاز شد.درخواست تعلیق فوتبال اسرائیل در یک هفته اخیر در اروپا به اوج خود رسیده چون گزارشگر ویژه سازمان ملل، هواداران منچستر، هواداران لیورپول و مربیان فوتبال ایتالیا خواهان محرومیت اسرائیل شدند.
خبرگزاری ایتالیا می‌نویسد که انجمن مربیان ایتالیا (Assoallenatori) نامه‌ای به گابریل گراوینا، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا (FIGC) نوشت و از یوفا و فیفا خواست تا اسرائیل را به طور موقت از فوتبال بین‌المللی تعلیق کنند.رنزو اولیویه، رئیس انجمن مربیان ایتالیا می‌گوید که «این درخواست نباید فقط یک حرکت نمادین باشد، بلکه یک انتخاب ضروری است که به یک الزام اخلاقی مشترک توسط کل هیئت مدیره پاسخ می‌دهد.»جیانکارلو کامولزه، نایب رئیس انجمن مربیان ایتالیا می‌گوید که «مردم ممکن است بخواهند ما فقط ساکت باشیم و بازی کنیم، برگردیم و به سمت دیگری نگاه کنیم، اما ما باور نداریم که این درست باشد.»
اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
محمد صلاح غزه لیورپول
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چراغ سبز حماس به پیشنهاد میانجی‌گران
لیورپول ، آرسنال را هم به توپ بست
هنرمند فلسطینی «طه ابو غالی» مجبور شده تابلوهایش را تکه‌تکه کند.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YNc
tabnak.ir/005YNc