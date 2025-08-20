صلاح کل اروپا را علیه اسرائیل به خط کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پروژه بزرگ تعلیق فوتبال اسرائیل به خاطر کشتار فوتبالیست‌ها در غزه بنا به گزارش امروز (چهارشنبه) ANSA خبرگزاری رسمی ایتالیا به فوتبال این کشور رسید و مربیان ایتالیایی با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال این کشور «خواهان تعلیق اسرائیل از یوفا و فیفا را شدند». رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ علیه غزه در عرض ۲۳ ماه ۵۰۲ فوتبالیست را به قتل رسانده است.

موج بزرگ تعلیق فوتبال اسرائیل با کمپین ۱۱۲ میلیونی محمد صلاح، ستاره لیورپول بعد از اعتراض این بازیکن به یوفا به خاطر اینکه محل، چرایی و چگونگی کشته شدن سلیمان العبید، اسطوره فوتبال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را سانسور کرد، آغاز شد. درخواست تعلیق فوتبال اسرائیل در یک هفته اخیر در اروپا به اوج خود رسیده چون گزارشگر ویژه سازمان ملل، هواداران منچستر، هواداران لیورپول و مربیان فوتبال ایتالیا خواهان محرومیت اسرائیل شدند.