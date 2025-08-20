وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اسکندر مومنی؛ وزیر کشور در هشتمین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانتشهر پایتخت اظهار کرد: در طول بحران، همه در کنار مردم بودند و مانند آنها حضور داشتند و تلاش کردند. من هم منتظر فرصتی بودم تا چند نکته مهم را درباره مدیریت بحران عرض کنم.
وی ادامه داد: در وهله اول باید گفت پیشبینی، نقش بسیار مهمی در تعیین اقدامات مورد نیاز دارد؛ چه برای آینده و چه برای ارزیابی وضعیت موجود. خوشبختانه در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شد. برای ساختمانهای درمانی و سایر حوزهها هم پیشبینیها انجام شده بود، هم سناریوهای مختلف بررسی شده و هم برآوردهای لازم از شرایط فعلی صورت گرفته بود، که این موضوع نقش تعیینکنندهای در مدیریت بحران دارد.
وزیر کشور گفت: طبیعیست که در چنین شرایطی باید سناریوهای مختلف و احتمالات گوناگون را در نظر بگیریم؛ هم برای شرایطی که ممکن است رخ ندهد و هم برای بدترین حالت ممکن، تا برای شرایط سخت آماده باشیم. خوشبختانه این ملاحظات و احتمالات در برنامهریزیها لحاظ شده بود، به ویژه در خصوص مخاطراتی مانند سیل و زلزله در تهران. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد، اولویتبندی بر اساس امکانات و منابع موجود است. وقتی از «تخصیص» صحبت میکنیم، یعنی منابع محدود هستند و باید بر اساس اولویت توزیع شوند؛ در حالی که «توزیع» به معنی رساندن منابع به همه بخشهاست.
مؤمنی ادامه داد: در نتیجه با توجه به محدودیت منابع، باید اولویتگذاری دقیق انجام شود و برای اجرای این اولویتها برنامهریزی زمانبندیشده داشته باشیم. بهطور مثال وضعیت بیمارستانها و مراکز درمانی در حال حاضر چندان مناسب نیست و طبیعتاً باید بر بخشهای اولویتدار، یعنی وضعیتهای C و D تمرکز شود. البته در همین دستهبندی هم لازم است مشخص شود کدام مراکز اهمیت بیشتری دارند و با تعداد بیشتری از مخاطبان سروکار دارند تا منابع بر همان اساس اختصاص یابد.
وزیر کشور گفت: انشاءالله در جلسه بعد نیز در خدمت شما خواهم بود. در اینجا لازم میدانم از آتشنشانی تهران تشکر ویژهای داشته باشم. حادثهای که در اسکله رخ داد میتوانست به یک تراژدی بزرگ تبدیل شود، اما با اقدام بهموقع و شجاعت نیروها، از گسترش آن جلوگیری شد.
