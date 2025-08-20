به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ جورجیا ملونیا، نخست وزیر ایتالیا در حاشیه دیدار رهبران اروپایی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به منظور بحث درباره گزینههای دستیابی به صلح در اوکراین، اظهاراتی را علیه خبرنگاران مطرح و دوربین روزنامه «لا استامپا» آن را ضبط کرده است!
ملونی در این گفتگوی کوتاه پیش از خروج خبرنگاران از محل برگزاری دیدار روز دوشنبه، به ترامپ میگوید که «هرگز دوست ندارد با رسانههای ایتالیایی صحبت کند»!
لا استامپا دراینباره نوشت: «به خوبی مشخص است که نخست وزیر از خبرنگاران و سوالات مطبوعات بیزار است. در طول سالها، او کنفرانسهای مطبوعاتی (به جز کنفرانس پایان سال آن هم با سوالاتی که از قبل ارسال میشد) را با مونولوگهای طولانی آنلاین، بدون بازجویی و بدون سوال جایگزین کرده است. تبلیغات، نه اطلاعات. حالتی از بیاحترامی به مطبوعات که در اجلاس با رئیس جمهور ترامپ تأیید شد.»
این مطلب در بیانیهای از سوی الساندرا کوستانته، دبیرکل فدراسیون ملی وزرای امور خارجه ایتالیا (Fnsi)، در اظهار نظری در مورد سخنان نخست وزیر جورجیا ملونی، که در یک مذاکره کوتاه خارج از دوربین ضبط شده و توسط روزنامه لا استامپا پیشنمایش شده بود، نوشته شده است.
اظهارات دبیرکل Fnsi توسط سناتور سیلویا فرگولنت از حزب «ایتالیا ویوا» نیز تکرار میشود: «اظهارات پشت دوربین با ترامپ کاملاً واضح است: ملونی نمیتواند با سوالات، یعنی با دموکراسی رقابت کند. نخستوزیری که از روزنامهنگاران فرار میکند، از شهروندان نیز فرار میکند. او به هیچ وجه یک میهنپرست شجاع نیست. ملونی فقط در مونولوگهای ضبط شده و رسانههای اجتماعی زنده احساس امنیت میکند.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.