جاسوس اعدامی با تبلیغات گوگل جذب موساد شده بود

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ یک منبع آگاه گفت: تبلیغاتی که برای جذب جاسوس در اپلیکیشن‌های مختلف نمایش داده می‌شود، توسط سرویس گوگل ادز ارسال می‌شود و اسرائیل مستقیما در آن نقش دارد. این منبع آگاه همچنین گفت برخی از جاسوسانی که بعد از تجاوز اسرائیل به ایران دستگیر شدند، از طریق همین آگهی‌ها جذب سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی شده بودند که یکی از کسانی که اخیرا اعدام شده نیز در بین آن‌ها بود.

پیش از این سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی نیز گفته بود بسیاری از افرادی که جذب شبکه‌های جاسوسی شدند از طریق تبلیغاتی که در فیلترشکن‌ها نمایش داده می‌شود، جذب شده‌اند.این در حالی است که طبق قوانین رسمی گوگل‌ادز، انتشار آگهی‌های جذب جاسوس، فعالیت غیرقانونی محسوب می‌شود که در دسته‌بندی «محتوای ممنوع» قرار دارد. گوگل ادز بزرگ‌ترین پلتفرم‌های تبلیغات آنلاین است که تبلیغات هدفمند بر اساس موقعیت و علایق کاربران را در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف نمایش می‌دهد تا بیشترین تأثیر را داشته باشند. این تبلیغات معمولاً پیام‌هایی با مضمون «نیاز به کارمند اطلاعاتی با مزایا و حقوق عالی» به کاربران ارائه می‌کنند.

بنا به گفته بسیاری از کاربران این تبلیغات با گذشت بیش از ۵۰ روز از پایان تجاوز اسرائیل، همچنان ادامه دارد و علاوه بر پیام‌های برای جذب جاسوس، محتواهای مختلفی با سمت‌وسوی عملیات روانی علیه مردم ایران را نیز منتشر می‌کند که شامل انتشار اخبار و اطلاعات جعلی است. طبق قوانین رسمی گوگل، تبلیغات اگر به دروغ یا اطلاعات نادرست متوسل شود، در دسته «تحریف واقعیت (Misrepresentation) یا «فعالیت‌های سازمان‌یافته برای فریب کاربران» (Coordinated deceptive practices) قرار می‌گیرد و ممنوع است. گفتنی است طبق پیگیری‌های فارس، از سمت نهادهای ذیربط اقداماتی موثر برای جلوگیری از این نوع تبلیغات مخرب در دستور کار قرار دارد به‌گونه‌ای که به تبلیغات کسب‌وکارهای ایرانی آسیبی وارد نشود.