سارقی که با تغییر در سریال تلفن‌های همراه سرقتی، مجددا آنها را می فروخت، بازداشت شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پلیس آگاهی تهران بزرگ در طرح دستگیری سارقان از دستگیری سارقی خبر داد که شماره سریال تلفن‌های همراه را تعویض می‌کرد.

این سارق و مالخر ۳۵ ساله در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره روش انجام سرقت‌هایش گفت: من در خیابان جمهوری موبایل فروشی دارم و در کنارش تلفن همراه نیز تعمیر می‌کنم، حدود سه سال پیش با کسی آشنا شدم که سارق تلفن‌های همراه بود و آنها را به مغازه من می‌آورد و من تلفن‌ها را زیر قیمت، می‌خریدم و با هم به سرقت هم می‌رفتیم و بعد از مدتی تصمیم گرفتم برای اینکه بیشتر سود کنم، راه جدیدی را امتحان کنم.

وی ادامه داد: برای همین شروع کردم به تغییر دادن سریال‌های تلفن‌های سرقتی، یعنی سریال این گوشی‌ها را عوض می‌کردم و آنها را می‌فروختم. در این صورت حتی اگر کسی تلفن را بررسی نیز می‌کرد؛ متوجه سرقتی بودن آن نمی‌شد؛ چون سریال گوشی سفید بود و در هیچ سامانه‌ای پیدا نمی‌شد.

این سارق اظهار کرد: من این گوشی‌ها را مثل گوشی‌های دست دوم می‌فروختم و پول بیشتری نسبت به قبل به دست می‌آوردم و حدود سه سال این کار روزه مره من بود.

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون با چند تلفن همراه این کار را انجام داده، افزود: تعداد تلفن‌هایی که اینگونه تغییر در سریال آنها ایجاد کرده از دستش خارج شده و حدود ۵۰ تلفن همراه را به خاطر دارد.