به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پلیس آگاهی تهران بزرگ در طرح دستگیری سارقان از دستگیری سارقی خبر داد که شماره سریال تلفنهای همراه را تعویض میکرد.
این سارق و مالخر ۳۵ ساله در گفتوگو با ایسنا درباره روش انجام سرقتهایش گفت: من در خیابان جمهوری موبایل فروشی دارم و در کنارش تلفن همراه نیز تعمیر میکنم، حدود سه سال پیش با کسی آشنا شدم که سارق تلفنهای همراه بود و آنها را به مغازه من میآورد و من تلفنها را زیر قیمت، میخریدم و با هم به سرقت هم میرفتیم و بعد از مدتی تصمیم گرفتم برای اینکه بیشتر سود کنم، راه جدیدی را امتحان کنم.
وی ادامه داد: برای همین شروع کردم به تغییر دادن سریالهای تلفنهای سرقتی، یعنی سریال این گوشیها را عوض میکردم و آنها را میفروختم. در این صورت حتی اگر کسی تلفن را بررسی نیز میکرد؛ متوجه سرقتی بودن آن نمیشد؛ چون سریال گوشی سفید بود و در هیچ سامانهای پیدا نمیشد.
این سارق اظهار کرد: من این گوشیها را مثل گوشیهای دست دوم میفروختم و پول بیشتری نسبت به قبل به دست میآوردم و حدود سه سال این کار روزه مره من بود.
وی در پاسخ به این سوال که تاکنون با چند تلفن همراه این کار را انجام داده، افزود: تعداد تلفنهایی که اینگونه تغییر در سریال آنها ایجاد کرده از دستش خارج شده و حدود ۵۰ تلفن همراه را به خاطر دارد.
