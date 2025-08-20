فال امروز: انتخاب تو به حق بهترین انتخاب است

ای روی ماه منظر تو نوبهار حسن
خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن
در چشم پرخمار تو پنهان فسون سحر
در زلف بیقرار تو پیدا قرار حسن
ماهی نتافت همچو تو از برج نیکویی
سروی نخاست چون قدت از جویبار حسن
خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری
فرخ شد از لطافت تو روزگار حسن
از دام زلف و دانه خال تو در جهان
یک مرغ دل نماند نگشته شکار حسن
دایم به لطف دایه طبع از میان جان
میپرورد به ناز تو را در کنار حسن
گرد لبت بنفشه از آن تازه و تر است
کآب حیات میخورد از جویبار حسن
حافظ طمع برید که بیند نظیر تو
دیار نیست جز رخت اندر دیار حسن
انتخاب تو به حق بهترین انتخاب است. بیش از این طمع کردن به صلاح تو نیست. مطمئن باش از آنچه بدست آورده ای بهتر نخواهی یافت، پس به قول قدما در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. هرچه سریعتر نیت خود را عملی نما و به وسوسه های دیگران توجهی نکن.
۱- حضرت حافظ در بیت های پنجم تا هفتم می فرماید:
* روزگار مرتبا از صمیم قلب و با مهربانی تو را در آغوش زیبایی خدا دادی پرورش می دهد.
* بر اطراف لبان زیبای تو بنفشه است و خط سبزت از آن جهت خرم و با طراوت می باشد که آب نوشین بقا از جویبار بوستان زیبایی تو می نوشد.
حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.
۲- شما انسانی منحصر به فرد می باشید و خداوند حسن ظاهری و باطنی را در وجودتان قرار داده است. پس ناله و گله داشتن، ناشکری محض می باشد. بر خداوند توکل کن و با سرعت و دقت تلاش کنید که موفقیت در چند قدمی شما است.
۳- به شما مژده می دهم مقام بزرگی پیدا می کنید، بطوری که بر عده ای حکومت خواهید کرد و همه شما را دوست خواهند داشت. سخنان شما را از جان و دل خواهند شنید و و به کار خواهند بست. عده ای از پرتو فعالیت شما به آسودگی زندگی خواهند کرد و دعا گوی شما خواهند بود. این نیت برآورده می شود. جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد، پس تردید را از دل خارج سازید و بر خداوند توکل داشته باشید.
۴- تنهایی گاه محصول نقص است و گاه کمال. آنان که بر اثر نقص درونی هیچ کس را به رسمیت نمی شناسند، تنها می شوند و نیز آنان که در اوج تنهایی، خدا را در هستی به رسمیت می شناسند، تنها می شوند ولی تنهایی را درک نمی کنند و انسان های موفقی هستند که خورشید به آنها هر بامدادان سلامی کند.
۵- از طریق موبایل و اینترنت خبرهای خوشی را دریافت می کنید. مبارک است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.