اگر احساس می‌کنید که برخی از دوستی‌ها دارند به تدریج حال شما را خراب می کنند،احتمالا زمان آن رسیده است که با آن وداع کنید. این مقاله به شما کمک می‌کند تا با دلایل قطع یک رابطه سمّی آشنا شوید و روش‌های مؤثری برای انجام این کار به شیوه‌ای محترمانه و سالم بیاموزید.

دوستی‌ها بخشی از زندگی ما هستند که می‌توانند شادی و حمایت را به ارمغان آورند، اما گاهی اوقات این ارتباطات به دلیل تغییرات شخصی یا عدم تطابق در ارزش‌ها و باورها دچار چالش می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ قطع یک دوستی ممکن است به اندازه‌ی یک جدایی عاطفی دشوار باشد، زیرا در این نوع روابط، پیوندها عمیق و احساسی هستند.

در این مقاله، دلایل مختلفی را بررسی خواهیم کرد که ما را به سمت پایان دادن به یک دوستی سوق می دهند.

همچنین راهکارهایی را برای انجام این کار به شیوه‌ای سالم و محترمانه بررسی خواهیم کرد.

جدایی بین دوستان گاهی حتی پیچیده‌تر از جدایی‌های عاشقانه است.

دلیل این امر این است که یک دوستی از بسیاری جهات آزادتر یا اصیل تر است. اما، در بسیاری از موارد، افراد در طول زندگی خود رشد می‌کنند و تغییر می‌کنند.

این گاهی اوقات به این معنی است که برخی از دوستانی که زمان زیادی را با آنها گذرانده‌ایم، دیگر با نحوه نگاه ما به جهان مطابقت ندارند.

اگرچه بسیاری از مردم خود را در این موقعیت می‌یابند، اما عبور از این وضعیت ساده نیست.

زیرا هیچ گزینه روشنی برای پایان دادن به یک رابطه وجود ندارد.

بنابراین، چگونه می توانیم خیلی سالم و محترمانه با برخی دوستی‌ها خداحافظی کنیم؟

چه چیزی باعث می‌شود افراد بخواهند به دوستی خود پایان دهند؟

برخی از دلایل اصلی که می‌تواند منجر به پایان دادن به دوستی شود عبارتند از:

تغییر شرایط: اگر زندگی شما از چندین جهت تغییر کرده باشد، مانند تغییر شغل،نقل مکان به شهر، کشور یا حتی محیطی جدید، این ها می‌توانند منجر به از دست دادن دوستی‌ها گردند، زیرا زمینه مشترک زیادی بین دو طرف وجود ندارد.

فاصله عاطفی: شما از آن شخص احساس دوری می‌کنید زیرا علایق شما تغییر کرده است و در نتیجه جهان‌بینی‌های شما با هم فرق دارد. همین سبب ایجاد فاصله بین شما شده است.



شما یک مشکل سلامت روان را تجربه می‌کنید: وقتی که با مشکلات سلامت روان مواجه هستید، داشتن دوستانی که از شما حمایت می‌کنند و به شما احساس آرامش می‌دهند، بسیار مهم است.

اما گاهی اوقات ممکن است متوجه شوید که یکی از دوستان‌تان به جای کمک، بار بیشتری بر دوش شما می‌گذارد. در این شرایط، ممکن است احساس کنید که شخصیت یا رفتارهای این دوست به شما در مقابله با چالش‌های روانی‌تان کمکی نمی‌کند.

به عنوان مثال، اگر دوست شما همیشه منفی‌نگر باشد یا به جای گوش دادن به مشکلات شما، فقط درباره خود صحبت کند، ممکن است شما را در وضعیت بدتری قرار دهد. این نوع رفتار می‌تواند احساس تنهایی و ناامیدی شما را تشدید کند، به‌ویژه زمانی که به دنبال حمایت عاطفی هستید.

بنابراین، اگر احساس می‌کنید که این دوستی به جای کمک، بر مشکلات شما می‌افزاید، ممکن است زمان آن رسیده باشد که درباره این رابطه تجدید نظر کنید.

مهم است که در انتخاب دوستان خود دقت کنید و افرادی را در کنار خود داشته باشید که به سلامت روان شما کمک کنند، نه اینکه آن را تحت تأثیر منفی قرار دهند.

ارزش‌های متضاد: اگر ارزش‌های شما با ارزش‌های دوستتان در تضاد باشد، این می‌تواند در نهایت باعث ایجاد تعارض در دوستی شما شود.

رفتارهای سمی وجود دارد: در برخی موارد، دوستی‌ها می‌توانند به دلیل نگرش‌ها یا رفتارها سمی شوند.

برخی از نشانه‌های سمّی بودن رابطه عبارتند از:

دوست شما هیچ علاقه‌ای به زندگی شما نشان نمی‌دهد، دروغ می‌گوید یا شما را فریب می دهد تا سعی کند شما را کنترل کند، از شما حمایت نمی‌کند، یا احساس می‌کنید که رهای تان کرده است یا مورد قضاوت قرار گرفته‌اید.

به عبارت دیگر، یک نشانه خوب برای تشخیص این موضوع این است که وقتی با این شخص ملاقات می‌کنید، به جای احساس نشاط، احساس خستگی یا کمبود انرژی می‌کنید.

چگونه به یک دوستی پایان دهیم؟

چندین راه سالم برای مقابله با پایان یک دوستی وجود دارد:

محو شدن: یعنی اجازه دادن به پایان طبیعی دوستی با کاهش تعاملات اجتماعی با شخص دیگر است.

این به معنای خداحافظی اجباری نیست، بلکه به سادگی اجازه دادن به جریان امور است.

این نوع روش‌های ترک می‌تواند به شما کمک کند از آسیب رساندن به شخص دیگر جلوگیری کنید.

این در مورد تلاش برای تقویت رفتارهایی است که می‌توانند به طور طبیعی هنگام محو شدن یک دوستی ایجاد شوند، اما انجام آنها به صورت آگاهانه.

گفتگو کنید: اگر متوجه شدید که یک گذار کافی نیست یا کارساز نیست، ممکن است لازم باشد مستقیماً با دوست خود صحبت کنید.

برای انجام این کار، می‌توانید سعی کنید مکالمه را متمرکز کنید، سعی کنید روی آنچه می‌خواهید بگویید تمرکز کنید و حتی می‌توانید آن را روی کاغذ بنویسید تا روی کلمات خود تأمل کنید.

به یاد داشته باشید که مکالمه خود را همیشه با تمرکز بر دیدگاه خود شروع کنید.

راهنمایی برای قطع دوستی های سمی

کمی استراحت کنید: اگر بعد از صحبت کردن، تصمیم گرفتید که اختلافات بین شما غیرقابل حل است، یک انتخاب دارید: می‌توانید فوراً به دوستی پایان دهید یا مانند برخی افراد در روابط عاشقانه به خودتان کمی زمان بدهید.

استراحت می‌تواند مزایایی مانند به دست آوردن دیدگاهی جدید در مورد رابطه، زمانی برای آرام شدن در صورت ناراحتی، فرصتی برای دلتنگ شدن برای دوستتان در صورت گذراندن زمان زیاد با هم، یا فضایی برای ارزیابی مجدد دوستی داشته باشد.

قطع دائمی آن: گاهی اوقات نمی‌توان از ناراحتی ناشی از قطع به یک دوستی اجتناب کرد، به خصوص اگر فرد به مرزها احترام نگذارد یا رابطه سمی باشد.

قطع این نوع دوستی برای رفاه شخصی شما مهم است. در این حالت، می‌توانید به سادگی بگویید که این رابطه دیگر نیازهای شما را برآورده نمی‌کند و برای او آرزوی موفقیت در ادامه رابطه کنید.

این نوع قطع واضح و مستقیم است و به شما امکان می‌دهد آنچه را که به آن پایبند هستید بیان کنید.

اگرچه ممکن است ناخوشایند به نظر برسد، اما اگر احساس می‌کنید طرف مقابل شایسته پایان محترمانه است یا کاری انجام داده است که نمی‌توانید نادیده بگیرید، این استراتژی ایده‌آل است.

وقتی یک دوستی به آخر می رسد، چه انتظاری باید داشت؟

دلایل معتبر زیادی وجود دارد که چرا ممکن است به یک دوستی پایان دهید، حتی اگر به این معنی نباشد که طرف مقابل از موقعیت احساس خوبی دارد یا آن را می‌پذیرد.

در بسیاری از موارد، افراد ممکن است از این تصمیم ناراحت باشند. این لزوماً به این معنی نیست که شما تصمیم اشتباهی گرفته‌اید.

برعکس، می‌تواند شبیه به جدایی باشد: شما در حال گذراندن یک فرآیند سوگواری هستید.

از طرفی در این دوستی‌ها، دوست شما، ممکن است به روش‌های زیر واکنش نشان دهد:

ممکن است احساس آسیب کند و حالت تدافعی بگیرد:سعی کنید توضیحی برای تصمیم خود پیدا کنید

می کوشد شما را وادار کند دوباره دوست او شوید

همانطور که می‌بینیم، قطع برخی دوستی‌ها می‌تواند یک فرآیند استرس‌زا و از نظر احساسی خسته‌کننده باشد.

در این زمینه، احساس غم، ناامیدی یا عصبانیت کاملاً طبیعی است. اما این تصمیمی است که شما برای مراقبت از خود و رفاه خود گرفته‌اید.