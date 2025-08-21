فیلم خائن کشی به کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی محصول سال 1400 است. در این مجموعه قسمتی از زندگی مهدی بلیغ، سارق و کلاهبردار ایرانی، به تصویر کشیده میشود و به نهضت ملیشدن نفت در سال 1329 میپردازد. گروهی میخواهند از بانک ملی دزدی کنند. مهدی، شاهرخ، گیو، اطلس و دیگرانی دزدان ظاهری بانک هستند. اما این پول را برای قرضه ملی مصدق میخواهند. مصدق بر سر این مسئله اصرار میورزد که نفت ایران باید ملی شود. از سویی سرکرده این گروه دلباخته زنی است؛ اما در درگیریهایی که در جلوی بانک با پلیس بالا میگیرد او تیر میخورد و باقی فرار میکنند و... . مهران مدیری، امیر آقایی، پولاد کیمیایی، پانتهآ بهرام، سارا بهرامی، سام درخشانی، نرگس محمدی، شکیب شجره، رضا یزدانی، پردیس پورعابدینی، فریبا نادری، فرهاد آئیش، علی اوجی، اکبر معززی، الهام حمیدی، حمیدرضا آذرنگ، نسیم ادبی، کیانوش گرامی، سعید پیردوست، سپند امیرسلیمانی، ایوب آقاخانی، امیرکاوه آهنین جان، ایلیا کیوان، سوگل خالقی، مریم عباسزاده، اندیشه فولادوند، امیررضا دلاوری، سام نوری، جواد طوسی، سامان سالور و بهرام بهرامیان در این فیلم مقابل دوربین مسعود سلامی بازی کردند. ستار اورکی موسیقی متن این فیلم را ساخت و بهرام دهقانی و سپیده عبدالوهاب (سینمایی) و محمد نجاریان (سریال) این اثر را تدوین کردند. سکانسهایی از این فیلم سینمایی را میبینید.
