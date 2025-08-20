فیلم خرچنگ به کارگردانی مصطفی شایسته و نویسندگی امیرحسین دواتگر محصول سال 1402 است. پسر جوانی به نام سعید به دنبال یک شبه پولدار شدن است و اهل کار سخت نیست، او مدت‌ها به دنبال پیرزن‌های پولدار می‌رود تا عقدشان کند و بعد از مرگشان پول و ثروت هنگفتی به جیب بزند. گوهر خیراندیش، حامد آهنگی، محمدرضا علیمردانی، هدیه بازوند، الهام فراشاه، مهسا کامیابی، رؤیا وحدتی، علیرضا استادی، رضا ناجی، حمید گودرزی، کمند امیرسلیمانی، شقایق فراهانی، شهره سلطانی و حمید اصغری در این فیلم مقابل دوربین محمدرضا سکوت بازی کردند. حمیدرضا صدری موسیقی متن این فیلم را ساخت و کاوه ایمانی این اثر را تدوین کرد. سکانس‌هایی از این فیلم سینمایی را می‌بینید.