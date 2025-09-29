تصاویر تازه آشیانه عقاب، اقامتگاه آدولف هیتلر

آشیانه عقاب، اقامتگاه کوهستانی آدولف هیتلر، بر فراز قله کلشتاین در منطقه اوبرزالزبرگ ایالت باواریا واقع شده است. این بنا در سال ۱۹۳۸ به سفارش مارتین بورمان، رئیس دفتر حزب نازی، به مناسبت پنجاهمین سالگرد تولد هیتلر ساخته شد و با سنگهای ماسهای و شومینهای از مرمر قرمز طراحی گردید. آشیانه عقاب، که در ارتفاعی بیش از ۱۸۰۰ متر از سطح دریا قرار دارد، نمادی از عظمتطلبی و قدرتنمایی نازیها بود و محل برگزاری نشستهای سیاسی، پذیرایی از مهمانان ویژه و نمایش شکوه رایش سوم به شمار میرفت. امروزه این ساختمان، علیرغم تغییرات داخلی و تبدیل شدن به رستوران، یکی از معدود سازههای باقیمانده از دوران هیتلر است که برای بازدید عموم آزاد است. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک، گزارش کامل از گذشته و حال آشیانه عقاب را تماشا کنید.