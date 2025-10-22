باب راس نقاش قرن از سرطان تا خیانت و طمع

مستند «باب راس رخدادهای شادی بخش، خیانت و طمع؛ کاگردان جاشوا روفه» به کارگردانی جاشوا روفه و محصول سال 2021 میلادی است. این اثر مستند نگاهی تازه و گاه تلخ به زندگی هنرمند محبوب، باب راس، دارد؛ نقاشی که با لبخند همیشگی و قلممویی آرام، میلیونها نفر را شیفته هنر و طبیعت کرد.در این مستند، مخاطب با پشتپردههایی کمتر دیدهشده از زندگی شخصی و حرفهای باب راس آشنا میشود. داستان نهفقط درباره موفقیتهای هنری اوست، بلکه درباره تضادها، دعواهای حقوقی و رقابتهای تجاری پس از درگذشت او نیز پردهبرداری میکند. روایت مستند با لحنی انسانی و حقیقتجویانه، تلاش میکند تا چهرهای کاملتر از این شخصیت آرام و الهامبخش ارائه دهد. این مستند را در تابناک ببینید.