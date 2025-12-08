چرا صدام به کویت حمله کرد و چه سرنوشتی یافت؟

در سال 1990، صدام حسین پس از جنگ با ایران، برای جبران بدهی‌های سنگین، به کویت حمله کرد و طی یک روز کنترل کامل این کشور را به دست گرفت. اما این اقدام با واکنش شدید جامعه جهانی مواجه شد. ائتلافی به رهبری آمریکا تشکیل شد و در سال 1991، طی عملیات نظامی گسترده، ارتش عراق را شکست داد. بمباران بزرگراهی که نیروهای عراقی از آن فرار می‌کردند، به «بزرگراه مرگ» معروف شد. این شکست نظامی، صدام را در انزوا فرو برد و جایگاهش در جهان را تضعیف کرد. برای جزئيات بیشتر ویدیو را با زیرنویس اختصاصی تابناک ببینید.