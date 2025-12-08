En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 55
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۰۹۰۷۵
کد خبر:۱۳۰۹۰۷۵
187 بازدید
نبض خبر؛

چرا صدام به کویت حمله کرد و چه سرنوشتی یافت؟

در سال 1990، صدام حسین پس از جنگ با ایران، برای جبران بدهی‌های سنگین، به کویت حمله کرد و طی یک روز کنترل کامل این کشور را به دست گرفت. اما این اقدام با واکنش شدید جامعه جهانی مواجه شد. ائتلافی به رهبری آمریکا تشکیل شد و در سال 1991، طی عملیات نظامی گسترده، ارتش عراق را شکست داد. بمباران بزرگراهی که نیروهای عراقی از آن فرار می‌کردند، به «بزرگراه مرگ» معروف شد. این شکست نظامی، صدام را در انزوا فرو برد و جایگاهش در جهان را تضعیف کرد. برای جزئيات بیشتر ویدیو را با زیرنویس اختصاصی تابناک ببینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
ویدیو نبض خبر فیلم دفاع مقدس
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟