پایان قذافی چگونه رقم خورد؟

در سال 2011، با گسترش اعتراضات در لیبی و ورود ناتو به میدان، حکومت ۴۰ ساله معمر قذافی به‌سرعت فرو پاشید. او ابتدا به سرت گریخت، اما در جریان تعقیب شورشیان و حملات هوایی ناتو، دستگیر و کشته شد. این سرنوشت در حالی رقم خورد که تا پیش از آن، قذافی با برخی کشورهای غربی روابط نفتی و اطلاعاتی نزدیکی برقرار کرده بود. با سقوط او، لیبی وارد مرحله‌ای از خلأ قدرت، جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی شد که همچنان ادامه دارد. در این ویدیو با زیرنویس اختصاصی تابناک، با آخرین روزهای قذافی و تحولات پس از آن بیشتر آشنا شوید.