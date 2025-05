5 مسیر ریلی جذاب و معروف دنیا

سفر با قطار یکی از تجربه‌های متفاوت و جذاب در دنیای گردشگری است که می‌تواند شما را به دل طبیعت‌های بکر و شگفت‌انگیز دنیا ببرد. در حالی که هواپیما سریع‌ترین راه برای رسیدن به مقصد است، قطار این فرصت را به شما می‌دهد تا لحظه‌لحظه مسیر را زندگی کنید و از تماشای چشم‌اندازهایی کم‌نظیر لذت ببرید. یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های سفر با قطار، عبور از مسیرهای ریلی است که شما را از میان کوه‌ها، جنگل‌ها، دره‌ها و سواحل زیبا می‌برد. در این مقاله به معرفی پنج جاذبه طبیعی از سراسر جهان می‌پردازیم که تجربه سفر به آن‌ها با قطار، برای هر گردشگری یک سفر فراموش‌نشدنی خواهد بود.

قطار گلاسیر اکسپرس، سوئیس

قطار گلاسیر اکسپرس یکی از شگفت‌انگیزترین و خاص‌ترین تجربه‌های سفر ریلی در دنیا است که از سوئیس عبور می‌کند و مسیر زرمات به سنت‌موریس را طی می‌کند. این قطار که به کندترین قطار سریع‌السیر جهان شهرت دارد، فرصتی بی‌نظیر برای تماشای مناظر پانورامای کوه‌های باشکوه آلپ فراهم می‌کند. در طول سفر هشت‌ساعته، شما از دل دره‌ها، کوهستان‌های پوشیده از برف، ۲۹۱ پل و ۹۱ تونل عبور خواهید کرد و به چشم‌اندازهای خارق‌العاده‌ای دست خواهید یافت که فقط از پنجره‌های شیشه‌ای بزرگ این قطار قابل‌مشاهده است. واگن‌های لوکس، صندلی‌های راحت و سرو غذاهای تازه، سفر با گلاسیر اکسپرس را به تجربه‌ای لوکس و به‌یادماندنی تبدیل کرده‌اند.

این قطار افسانه‌ای که بیش از ۹۰ سال قدمت دارد، نه‌تنها یکی از معروف‌ترین قطارهای سوئیس است، بلکه یکی از جاذبه‌های اصلی گردشگری این کشور نیز محسوب می‌شود. در مسیر حرکت، از کنار یخچال‌های طبیعی، رودخانه‌های شفاف و مناظر کوهستانی بی‌بدیلی عبور می‌کنید که هر عاشق طبیعتی را مجذوب خود می‌کند. اگر در فکر تجربه‌ای متفاوت و آرام در دل کوه‌های آلپ هستید، بهتر است پیش از سفر بلیط قطار را تهیه کنید تا از این تجربه بی‌نظیر به طور کامل بهره‌مند شوید.

قطار ابرها، آرژانتین

قطار ابرها (Tren a las Nubes) در آرژانتین یکی از مرتفع‌ترین و شگفت‌انگیزترین خطوط ریلی جهان است که به مسافران این امکان را می‌دهد تا از ارتفاعات چشم‌نواز رشته‌کوه‌های آند عبور کنند. این سفر که حدود ۱۵ ساعت طول می‌کشد، از شهر سالتا آغاز می‌شود و به مرز شیلی می‌رسد، جایی که قطار در برخی قسمت‌ها به ارتفاع ۴۲۰۶ متر می‌رسد و مسافران به‌طور بی‌نظیری از روی دریای ابرها می‌گذرند. مسیر قطار از میان ۲۹ پل، ۲۱ تونل، ۱۳ پل بلند و دو مسیر زیگزاگی می‌گذرد که هر کدام فرصت‌هایی عالی برای تماشای مناظر منحصربه‌فرد از کوه‌ها و دره‌ها فراهم می‌آورند.

قطار ابرها که ساخت آن از سال ۱۹۴۸ آغاز و در سال ۱۹۷۵ به پایان رسید، ابتدا با هدف تسهیل ارتباطات اقتصادی و اجتماعی در منطقه راه‌اندازی شد، اما امروزه به یکی از جاذبه‌های گردشگری برجسته تبدیل شده است. سفر با قطار ابرها، تجربه‌ای استثنایی برای عاشقان طبیعت و ماجراجویی است که بدون شک یکی از به‌یادماندنی‌ترین سفرهای ریلی جهان را رقم می‌زند.

قطار کندی به الا، سریلانکا

قطار کندی به الا در سریلانکا یکی از زیباترین و جذاب‌ترین مسیرهای ریلی جهان است که مسافران را از میان مناظر طبیعی شگفت‌انگیز و بکر این کشور عبور می‌دهد. این قطار قدیمی که در اواسط دهه ۱۸۰۰ به‌عنوان وسیله‌ای برای حمل چای از مزارع به کلمبو تأسیس شد، امروزه به یکی از محبوب‌ترین جاذبه‌های گردشگری سریلانکا تبدیل شده است. مسیر این قطار از میان مزارع چای سرسبز، جنگل‌های انبوه و کوه‌های مه‌آلود عبور می‌کند و فرصتی عالی برای تجربه زندگی محلی و تماشای فرهنگ مردمان سریلانکا به شما می‌دهد. این سفر ۷ تا ۸ ساعته نه‌تنها شما را با طبیعت بی‌نظیر سریلانکا آشنا می‌کند، بلکه امکان آشنایی نزدیک با فرایند تولید چای و همچنین فرهنگ محلی را نیز فراهم می‌آورد.

یکی از جاذبه‌های ویژه این مسیر، عبور از پل ۹ قوس است که به‌عنوان یکی از معروف‌ترین و زیباترین نقاط گردشگری سریلانکا شناخته می‌شود. در این مسیر، شما شاهد منظره‌های شگفت‌انگیز و منحصربه‌فردی خواهید بود که در هیچ وسیله نقلیه دیگری نمی‌توان آن‌ها را تجربه کرد. قطار کندی به الا فرصتی استثنائی برای عکاسی و ثبت لحظات فراموش‌نشدنی از طبیعت، فرهنگ و زیبایی‌های سریلانکا است. در کنار این مناظر طبیعی، شما می‌توانید با مردم محلی در ارتباط باشید و از خوراکی‌های مخصوص این کشور که در ایستگاه‌ها فروخته می‌شود، لذت ببرید.

قطار ترنس سیبری، روسیه

قطار ترنس سیبری یکی از طولانی‌ترین و زیباترین مسیرهای ریلی جهان است که مسافران را از قلب روسیه، یعنی مسکو به بندر ولادی وستوک در شرق این کشور می‌برد. این مسیر ۹۲۸۹ کیلومتری از میان جنگل‌های سیبری، دریاچه بایکال، کوه‌های اورال و رودخانه‌های بزرگ همچون ولگا و اوبی عبور می‌کند. سفر با این قطار فرصتی استثنائی برای دیدن چشم‌اندازهای بی‌پایان تندرا، دریاچه‌ها و دشت‌های وسیع است که در هیچ وسیله نقلیه دیگری نمی‌توان چنین مناظری را تجربه کرد. در طول این سفر ۱۴ روزه، مسافران از پل‌های عظیم، شهرهای تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی مختلف نظیر کرملین مسکو و قلعه تاریخی کازان عبور خواهند کرد.

قطار ترنس سیبری نه‌تنها برای عاشقان طبیعت، بلکه برای علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ نیز یک تجربه بی‌نظیر به شمار می‌آید. این مسیر ریلی که به دلیل عبور از ۱۲۰ ایستگاه مختلف به یکی از مهم‌ترین مسیرهای ریلی جهان تبدیل شده است.

قطار راکی کوهستان، کانادا

قطار راکی کوهستان (Rocky Mountaineer) یک تجربه استثنائی برای کشف زیبایی‌های طبیعی کانادا از داخل قطاری لوکس و راحت است که مسافران را از ونکوور به مناطق شگفت‌انگیز کوهستان‌های راکی می‌برد. این قطار با پنجره‌های شیشه‌ای بزرگ، خدمات درجه یک و مسیرهای چشم‌نواز خود، فرصتی منحصربه‌فرد برای تماشای دریاچه‌های آبی، جنگل‌های کاج و قله‌های پوشیده از برف فراهم می‌کند. سفرهای راکی کوهستان با چندین مسیر مختلف از جمله "First Passage to the West" و "Journey Through the Clouds" در قالب تورهای چندروزه ارائه می‌شود و مسافران می‌توانند در هتل‌های لوکس محلی استراحت کنند و در ادامه مسیر، مناظر خیره‌کننده را از داخل قطار مشاهده کنند.

این قطار دوطبقه دارای امکانات لوکسی است که تجربه سفر را به یک خاطره فراموش‌نشدنی تبدیل می‌کند. در سطح "GoldLeaf" مسافران می‌توانند از پلتفرم‌های باز برای تماشای طبیعت استفاده کنند و از رستوران‌های اختصاصی در طبقه پایین لذت ببرند. برای علاقه‌مندان به طبیعت و ماجراجویان، این سفر با قطار یکی از بهترین راه‌ها برای تجربه شگفتی‌های طبیعی کانادا است که هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد. این تورهای دوروزه و چندروزه از آوریل تا اکتبر برگزار می‌شود و می‌تواند یکی از بهترین راه‌ها برای کشف زیبایی‌های طبیعی و شگفتی‌های کوهستان راکی باشد.

کلام آخر

در نهایت، سفر با قطار تنها وسیله‌ای برای رسیدن به مقصد نیست، بلکه خود بخشی از ماجراجویی است که لحظات ناب و فراموش‌نشدنی را برایتان رقم می‌زند. مسیرهایی که در این مطلب معرفی کردیم، هر کدام دری به‌سوی زیبایی‌های خیره‌کننده طبیعت و فرهنگ‌های متنوع باز می‌کنند؛ زیبایی‌هایی که تنها از پشت پنجره یک قطار در حال حرکت می‌توان عمقشان را حس کرد. از قله‌های پوشیده از برف در سوئیس گرفته تا دریاچه‌های زلال کانادا، از دل جنگل‌های سرسبز سریلانکا تا دشت‌های بی‌پایان روسیه، این سفرهای ریلی شما را با جلوه‌هایی از جهان آشنا می‌کنند که شاید در زندگی روزمره کمتر با آن‌ها روبه‌رو شوید. پس اگر به دنبال سفری متفاوت، آرام و سرشار از لحظات خاص هستید، این مسیرها می‌توانند بهترین انتخابتان برای لمس زیبایی‌های بکر جهان باشند.

انتهای رپرتاژ آگهی/