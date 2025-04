سبک آی سی تی چیست؟ +20 اصطلاح ICT و تفاوت آن با اسمارت مانی

در آموزش آی سی تی، معامله‌گر نه‌تنها به دنبال حرکت‌های قیمت نیست، بلکه به‌دنبال درک نیت نهادهای مالی پشت پرده بازار است.

زیرا سبک ICT برخلاف روش‌های سنتی مانند اندیکاتورها یا پرایس اکشن کلاسیک، بر تحلیل ساختار بازار، نواحی نقدینگی، نقاط ورود مؤسسه‌ای و زمان‌بندی دقیق بازار تأکید دارد. این سبک به نوعی پله‌ای برای درک رفتار واقعی پشت حرکت کندل‌ها در تایم‌فریم‌های بالا و پایین است.

در واقع سبک معاملاتی آی سی تی ICT (Inner Circle Trader) یک روش پیشرفته در پرایس اکشن است که بر تحلیل رفتار نهادهای مالی بزرگ و نقش مارکت میکرها تمرکز دارد. در سبک ICT، معامله‌گران به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه با استفاده از تحلیل ساختار بازار، شکست ساختار (Break of Structure)، اردر بلاک‌ها (Order Blocks)، نقدینگی(Liquidity) و گپ‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps) هستند.

20 اصطلاح کلیدی ICT در تحلیل تکنیکال

اصطلاحات سبک آی سی تی به‌عنوان پایه‌های تحلیلی رفتار بازار توسط معامله‌گران حرفه‌ای و مؤسسات مالی شناخته می‌شوند. این مفاهیم، برخلاف روش‌های سنتی مانند اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی، تمرکز خود را بر منطق پشت حرکات قیمت، ردپای پول هوشمند و واکنش بازار به نقدینگی معطوف کرده‌اند.

ابزارهای مختلف شناسایی این موارد را می توان با اندیکاتور های "لوکس الگو"، "فلاکس چارت" و "تریدینگ فایندر" در پلتفرم تریدینگ ویو مشاهده کرد. مفاهیمی مانند شکست ساختار، اوردربلاک و شکار نقدینگی گرفته تا عناصری مثل زمان‌بندی سشن‌ها، نقاط ورود پرپتانسیل و کندل‌های نهادی، با کمک اندیکاتورها به راحتی در استراتژی قابل استفاده است.

مهم ترین اصطلاحات آی سی تی

20 مورد از مهمترین اصلاحات آی سی تی شامل موارد زیر است:

• تغییر ساختار – CHoCH (Change of Character): نخستین نشانه احتمال تغییر روند؛ معمولاً از روند به اصلاح یا برعکس.

• شکست ساختار – BOS (Break of Structure): تأیید ادامه یا پایان روند فعلی با شکست سقف یا کف قبلی.

• بلوک سفارش – Order Block: آخرین کندل پیش از یک حرکت قدرتمند؛ منطقه ورود مؤسسات.

• شکار نقدینگی – Liquidity Grab: حرکت مصنوعی قیمت برای جمع‌کردن استاپ معامله‌گران خرد.

• عدم تعادل قیمتی – Imbalance: گپ قیمتی میان کندل‌ها که احتمال پرشدن دارد.

• بلوک اصلاح‌شده – Mitigation Block: محدوده‌ای که قبلاً نقدینگی جذب کرده و حالا محل برگشت است.

• شکاف ارزش منصفانه – Fair Value Gap (FVG): ناحیه‌ بین 3 کندل که کندل 1 و 2 همپوشانی ندارند.

• تحریک معامله‌گر – Inducement: ایجاد فریب برای ورود زودهنگام معامله‌گران پیش از حرکت اصلی.

• شکار استاپ – Stop Hunt: حرکتی هدفمند برای فعال‌سازی حد ضررها و جذب نقدینگی.

• استخر نقدینگی – Liquidity Pool: مکانی با تجمع سفارش‌های معلق؛ هدف حرکت قیمت.

• دقیق‌سازی – Refinement: استفاده از تایم‌فریم پایین‌تر برای بهینه‌سازی نقاط ورود.

• جابجایی قیمت – Displacement: حرکت ناگهانی و قوی قیمت در جهت خاص؛ نشانه ورود پول هوشمند.

• تعادل بازار – Equilibrium: حالت تعادل بین عرضه و تقاضا؛ معمولاً در نواحی رنج.

• نواحی پرمیوم و دیسکانت – Premium & Discount Zones: قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر از ناحیه تعادلی بازار.

• نقدینگی داخلی – Internal Range Liquidity: استاپ‌ها یا سفارشات بین سقف و کف‌های ساختار داخلی.

• نقدینگی خارجی – External Range Liquidity: سفارشات بیرون از ساختار؛ مثلاً پشت سقف‌های واضح.

• زمان‌بندی سشن – Session Timing: ساعات حیاتی ورود مؤسسات مثل آغاز بازار لندن یا نیویورک.

• کندل مؤسسات – Institutional Candle: کندل‌هایی با بدنه بلند و حجم بالا که ورود اسمارت مانی را نشان می‌دهند.

• نوسان یهودا – Judas Swing: حرکت فریب‌دهنده اولیه که معامله‌گران را گمراه می‌کند.

• نقاط پرپتانسیل ورود – High Probability POI: مناطق مهمی مانند اردربلاک با FVG که واکنش قیمت در آن محتمل است.

تفاوت اسمارت مانی و آی سی تی

سبک‌های «پول هوشمند» و «آی‌سی‌تی»، دو رویکرد تحلیلی برجسته در معاملات فارکس و بازارهای مالی هستند که علی‌رغم شباهت‌هایی در مبنا، در نوع تحلیل، واژگان تخصصی، نحوه شناسایی نقاط ورود و هدف‌گذاری قیمتی تفاوت‌های بارزی دارند.

اسمارت مانی (Smart Money) آی سی تی (ICT) تمرکز بر اوردربلاک و نقدینگی عمومی تمرکز بر تایم سشن‌ها و ساختار چندزمانی استفاده از BOS و CHoCH به‌صورت کلاسیک تعریف دقیق‌تر CHoCH همراه با تأیید تایم فریم بالاتر نواحی عرضه و تقاضا کلی تفکیک نواحی به Premium / Discount Zone تحلیل ساختار بازار به‌صورت ساده‌تر بررسی جامع تایمینگ، نقدینگی، ساختار و کندل خاص کمتر بودن ابزار و مفاهیم مفاهیم پیشرفته مثل FVG، Judas Swing، Mitigation Block تمرکز بیشتر بر پرایس اکشن ساده ترکیب پرایس اکشن با روانشناسی پول هوشمند مناسب برای تریدرهای مبتدی تا متوسط مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای و پیشرفته تمرکز بر نقدینگی بیرونی بازار تحلیل نقدینگی داخلی و خارجی با جزئیات کامل

تفاوت در اصطلاحات و زبان تحلیلی

سبک پول هوشمند تمرکز زیادی بر مفاهیمی چون تغییر ساختار (CHoCH)، شکست ساختار (BOS)، بلوک سفارش (Order Block) و عدم تعادل قیمتی (Imbalance) دارد. این مفاهیم برای تعیین نقاط برگشت یا ادامه مسیر قیمت به‌کار می‌روند.

در مقابل، سبک آی‌سی‌تی از واژگان فنی‌تر و پیشرفته‌تری بهره می‌برد. در این سبک، مفاهیمی مانند نوسان یهودا (Judas Swing)، سه‌گانه قدرت (Power of Three)، تعادل عرضه و تقاضا (Equilibrium) و بازی نقدینگی درون و بیرون محدوده به‌کار گرفته می‌شوند که نمایانگر درک عمیق‌تری از ساختار سازمانی نقدینگی هستند.

تفاوت در روش تحلیل و تنظیم معامله

در سبک پول هوشمند، تحلیل از طریق بررسی شکست‌ها و بازگشت‌های ساختاری انجام می‌شود. معامله‌گر معمولاً پس از مشاهده شکست یک کف یا سقف، در محدوده بلوک سفارش یا عدم تعادل وارد معامله می‌شود. این روش بیشتر در بازه‌های زمانی میان‌مدت مانند 15 دقیقه تا 1 ساعت کاربرد دارد.

اما در سبک آی‌سی‌تی، تحلیل چندلایه است. ابتدا تحلیل‌گر جهت حرکت قیمت را در بازه زمانی بلندمدت (روزانه یا هفتگی) مشخص می‌کند و سپس در بازه‌های کوتاه‌تر (مانند 5 دقیقه) وارد معامله می‌شود. نقاط ورود معمولاً در نواحی تخفیف یا پرمیوم قیمت (گران یا ارزان نسبت به تعادل) تعیین می‌گردد.

تفاوت در هدف‌گذاری و خروج از معامله

در سبک پول هوشمند، هدف معامله اغلب نقاطی مانند کف‌ها یا سقف‌های ساختاری یا محدوده‌های نقدینگی است که احتمال برگشت قیمت در آن بالاست.

در آی‌سی‌تی، معامله‌گر ممکن است از تکنیک‌هایی مانند گسترش روزانه قیمت یا نقاط برگشت بر اساس نقدینگی میان‌هفته‌ای و روزانه استفاده کند. همچنین، خروج‌ها بر اساس ترکیبی از موقعیت نقدینگی و کندل‌های ناهنجار مؤسسه‌ای تنظیم می‌شوند.

جمع بندی کارشناس از سبک معاملاتی ICT

یکی از مزایای اصلی این سبک، منطق‌محور بودن آن است. ICT صرفاً بر پایه خطوط فرضی یا داده‌های متقاطع اندیکاتورها نیست. بلکه بر اساس عملکرد بازیگران اصلی بازار طراحی شده و ساختارمند است. از طرفی، اجرای دقیق آن نیازمند صرف زمان زیاد برای یادگیری، تمرین با چارت‌های گذشته و درک دقیق مفهوم زمان بازار (Time of Day) است.

منابع: مرجع تخصصی آموزشی تریدینگ فایندر، innercircletrader.net، بیبی پیپس

سوالات متداول

1. آیا سبک اسمارت مانی و ICT یکسان‌اند؟

خیر. اسمارت مانی بر مفاهیم عمومی مثل بلوک سفارش و نقدینگی تمرکز دارد، در حالی که ICT تحلیلی عمیق‌تر با تأکید بر زمان‌بندی جلسات معاملاتی و ساختار چندزمانی ارائه می‌دهد.

2. کدام سبک برای شروع مناسب‌تر است؟

اسمارت مانی. مفاهیم ساده‌تری دارد و برای مبتدی‌ها مناسب‌تر است. ICT پیچیده‌تر و برای افراد با تجربه بالاتر کاربردی‌تر است.

