اسکار «در سایه سرو» ایرانی؛ سومین جایزه در تاریخ سینمای ایران

مراسم نود و هفتمین دوره جوایز سینمایی اسکار با اجرای کانن اوبرایان در سالن تئاتر دالبی در حالی آغاز شد که فیلم «امیلیا پرز» ساخته اسپانیایی زبان ژاک اودیار کارگردان فرانسوی با نامزدی در ۱۳ شاخه پیشتاز است و فیلم‌های فیلم‌های «بروتالیست» و «شرور» نیز هر یک در ۱۰ شاخه شانس کسب جایزه دارند.

به گزارش تابناک، انیمیشن ایرانی «در سایه سرو» ساخته شیرین سوهانی و حسین ملایمی توانست جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه را به خود اختصاص دهد. این نخستین جایزه اسکاری است که انیمیشن ایران موفق به کسب آن می‌شود و سومین جایزه اسکار تاریخ سینمای ایران محسوب می‌شود.

فهرست نامزدها و برندگان اسکار ۲۰۲۵:



بهترین فیلم

«آنورا» (Anora)

«بروتالیست» (The Brutalist)

«یک ناشناخته کامل» (A Complete Unknown)

«ملاقات محرمانه» (Conclave)

«تل‌ماسه: بخش دوم» (Dune: Part Two)

«امیلیا پرز» (Emilia Pérez)

«هنوز اینجا هستم» (I’m Still Here)

«پسران نیکل» (Nickel Boys)

«ماده» (The Substance)

«شرور» (Wicked)



بهترین کارگردانی

شان بیکر – «آنورا»

بردی کوربت – «بروتالیست»

جیمز منگولد – «یک ناشناخته کامل»

ژاک اودیار – «امیلیا پرز»

کورالی فارژا – «ماده»



بهترین بازیگر نقش اول زن

سینتیا اریوو – «شرور»

کارلا سوفیا گاسکون – «امیلیا پرز»

مایکی مدیسون – «آنورا»

دمی مور – «ماده»

فرناندا تورس – «من هنوز اینجا هستم»



بهترین بازیگر نقش اول مرد

آدرین برودی – «بروتالیست»

تیموتی شالامی – «یک ناشناخته کامل»

کولمن دومینگو – «سینگ سینگ»

رالف فاینز – «ملاقات محرمانه»

سباستین استن – «کارآموز»



بهترین بازیگر نقش مکمل زن

مونیکا باربارو – «یک ناشناخته کامل»

آریانا گرانده – «شرور»

فلیسیتی جونز – «بروتالیست»

ایزابلا روسلینی – «ملاقات محرمانه»

زوئی سالدانا – «امیلیا پرز» - برنده



بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

یورا بوریسوف – «آنورا»

کایرن کالکین – «یک درد واقعی» - برنده

ادوارد نورتون – «یک ناشناخته کامل»

گای پیرس – «بروتالیست»

جرمی استرانگ – «کارآموز»



بهترین فیلمنامه اصلی

شان بیکر – «آنورا» - برنده

بردی کوربت و مونا فست‌ولد – «بروتالیست»

جسی آیزنبرگ – «یک درد واقعی»

تیم فلبام و موریتز بایندر – «۵ سپتامبر»

کورالی فارژا – «ماده»



بهترین فیلمنامه اقتباسی

جی کاکس و جیمز منگولد – «یک ناشناخته کامل»

پیتر استران – «ملاقات محرمانه» - برنده

ژاک اودیار – «امیلیا پرز»

رمل راس و جاسلین بارنز – «پسران نیکل»

کلینت بنتلی – «سینگ سینگ»



بهترین فیلم بین‌الملی

«من هنوز اینجا هستم» – برزیل - برنده

«دختری با سوزن» – دانمارک

«امیلیا پرز» – فرانسه

«دانه انجیر معابد» – آلمان

«جریان» – لتونی



بهترین مستند بلند

«دفترچه های جعبه سیاه»

«سرزمین دیگری نیست» - برنده

«جنگ چینی»

«موسیقی متن یک کودتا»

«نیشکر»



بهترین انیمیشن بلند

«جریان» - برنده

«درون و بیرون ۲»

«خاطرات یک حلزون»

«والاس و گرومیت: انتقام پرندگان»

«ربات وحشی»



بهترین فیلمبرداری

لول کراولی – «بروتالیست» - برنده

گرگ فریزر – «تل‌ماسه: بخش دوم»

پل گیوم – «امیلیا پرز»

ادوارد لاکمن – «ماریا»

یارین بلاشکه – «نوسفراتو»

بهترین طراحی لباس

«یک ناشناخته کامل»

«ملاقات محرمانه»

«گلادیاتور ۲»

«نوسفراتو»

«شرور»



بهترین تدوین فیلم

شان بیکر – «آنورا» - برنده

دیوید یانچسو – «بروتالیست»

نیک امرسون – «ملاقات محرمانه»

جولیت ولفلینگ – «امیلیا پرز»

مایرن کرستاین – «شرور»



بهترین طراحی صحنه

«بروتالیست»

«ملاقات محرمانه»

«تل‌ماسه: بخش دوم»

«نوسفراتو»

«شرور»



بهترین موسیقی متن

«بروتالیست»

«ملاقات محرمانه»

«امیلیا پرز»

«شرور»

«ربات وحشی»



بهترین ترانه

«التون جان: هرگز دیر نیست»

«امیلیا پرز» - برنده

«سینگ سینگ»

«شش سه‌تا هشت»



بهترین صدا

«یک ناشناخته کامل»

«تل‌ماسه: بخش دوم» - برنده

«امیلیا پرز»

«شرور»

«ربات وحشی»



بهترین جلوه‌های ویژه

«بیگانه: رومولوس»

«مرد بهتر»

«تل‌ماسه: بخش دوم» - برنده

«پادشاهی سیاره میمون‌ها»

«شرور»



بهترین چهره‌پردازی

«مرد متفاوت»

«امیلیا پرز»

«نوسفراتو»

«ماده» - برنده

«شرور»

بهترین طراحی تولید

یک ناشناخته کامل

کنکلاو

گلادیاتور دوم

نوسفراتو

شرور - برنده

بهترین مستند کوتاه

«مرگ با اعداد»

«من آماده‌ام، نگهبان»

«حادثه»

«آلات یک قلب تپنده»

«تنها دختر ارکستر» - برنده



بهترین انیمیشن کوتاه

«مردان زیبا»

«در سایه‌ی سرو» - برنده

«شیرینی‌های جادویی»

«وندر تو واندر»

«نفرت‌انگیز»



بهترین فیلم کوتاه

«وثیقه»

«آنوجا»

«من یک ربات نیستم» - برنده

«آخرین رنجر»

«مردی که نمی‌توانست ساکت بماند»