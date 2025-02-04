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پیام تسلیت سید محمد خاتمی به محمد دادکان

سید محمد خاتمی در پیامی درگذشت برادر محمد دادکان را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۲۸۷۰۸۴
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۱۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۲ 04 February 2025
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به گزارش «تابناک»، سید محمد خاتمی در پیامی درگذشت برادر محمد دادکان رئیس فدراسیون فوتبال در دولت اصلاحات را به او تسلیت گفت.

تصویر این پیام در ادامه می‌آید:

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