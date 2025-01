هشدار؛ این غذاها را دوباره در مایکروویو گرم نکنید

به گزارش «تابناک» به نقل از همشهری آنلاین؛ گرم کردن دوباره غذا در مایکروویو کار چندان آسانی نیست زیرا غذا اغلب به طور نابرابر گرم می شود و ممکن است نقاط سردی در غذا بماند که به باکتری‌ها اجازه زنده ماندن می‌دهد. یکی دیگر از مسائلی که در حین گرم کردن دوباره باقی مانده غذا وجود دارد این است که غذا خشک یا بیش از حد پخته شده و طعم آن خراب می‌شود. در این مطلب به چند غذا می‌پردازیم که گرم کردن دوباره آن‌ها می‌تواند به سلامت کلی آسیب بزند.

تخم مرغ آب پز

تخم مرغ آب پز که نیروگاه پروتئین است باید به صورت تازه مصرف شود. این ماده غذایی مغذی میان وعده‌ای است که درست کردن آن آسان است. کارشناسان می‌گویند اگر تخم مرغ پخته شده در یخچال نگهداری می شود، بهتر است به جای استفاده از مایکروویو برای گرم کردن ، تخم مرغ را به صورت سرد مصرف کنید. گرم کردن مجدد یک تخم مرغ آب پز باعث ایجاد فشار در سفیده تخم مرغ می‌شود که در هنگام بریدن باعث فوران زرده می‌شود و حتی ممکن است زمانی که فرآیند گرم کردن مجدد در حال انجام است همین اتفاق بیفتد و صفحه مایکروویو را خراب کند.

غذاهای سرشار از ویتامین C

ویتامین C محلول در آب است و غذاهای غنی از ویتامین C به گرما بسیار حساس هستند. بنابراین از خوردن غذاهای مایکروویو صرف نظر کنید. هنگامی که این خوراکی‌ها در معرض گرما قرار می‌گیرد، ویتامین C تجزیه شده و از بین می‌رود. غذاهای غنی از ویتامین C عبارتند از کلم بروکلی، فلفل دلمه‌ای، انواع توت‌ها و سبزیجات.

مرغ

گرم کردن دوباره مرغ ممکن است کاملا بی خطر به نظر برسد، اما وقتی مرغی که در یخچال بوده دوباره گرم می‌شود، چربی موجود در گوشت اکسید می‌شود و ساختار شیمیایی آن تغییر می‌کند. رطوبت گوشت تبخیر می‌شود و هم طعم و هم بافت آن را تغییر می‌دهد. به جای گرم کردن مجدد مرغ، احتمالا می‌توانید آن را به صورت سرد برای تهیه ساندویچ استفاده کنید.

غذاهای دریایی

غذاهای دریایی، به خصوص ماهی، وقتی دوباره در مایکروویو گرم می‌شوند، کیفیت خود را درست می‌دهند. گرم کردن مجدد ماهی در فر رطوبت موجود در آن را تبخیر کرده و ماهی را بسیار خشک و لاستیکی و هضم آن را سخت می‌کند. گرم کردن مجدد غذاهای دریایی در مجموع اثرات نامطلوبی خواهد داشت.

استیک

گرم کردن مجدد استیک باعث می‌شود، این غذای لذیذ بافت لطیف و طعم خود را از دست بدهد. استیک وقتی در یخچال نگهداری می‌شود، طعم خود را از دست می‌دهند و پس از گرم شدن، طعم آن‌چنان عالی نیست. بخش‌هایی از استیک بیش از حد پخته می‌شود و برخی دیگر سرد می‌مانند زیرا حرارت مایکروویو به طور یکنواخت پخش نمی‌شود.