معرفی نامزدهای نهایی اسکار ۲۰۲۵

اسامی نامزدهای نهایی اسکار ۲۰۲۵ اعلام شد. «دنی ویلنوو» نیز یکی از بزرگ‌ترین ناکامان اسکار این دوره است که برای کارگردانی تلماسه ۲ نامزد نشد.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، اتفاق جالب توجه اسکار امسال نخستین نامزدی دمی‌ مور است. شرور هم با کسب ۱۰ عنوان نامزدی، شگفتی بزرگ اسکار تا این لحظه قلمداد می‌شود.

همچنین انیمیشن در «سایه سرو» از تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کارگردانی شیرین سوهانی و حسین ملایمی موفق شد تا در شاخه بهترین انیمیشن کوتاه نامزد شود.

اسامی نامزدهای اسکار به این شرح است:

بهترین فیلم:

فیلم آنورا (Anora)

فیلم بروتالیست (The Brutalist)

فیلم یک ناشناس کامل (A Complete Unknown)

فیلم ملاقات محرمانه (Conclave)

فیلم تلماسه ۲ (Dune: Part ۲)

فیلم امیلیا پرز (Emilia Pérez)

فیلم من هنوز اینجا هستم (I’m Still Here)

فیلم پسران نیکل (Nickel Boys)

فیلم ماده (The Substance)

فیلم شرور (Wicked۹

بهترین کارگردان:

ژاک اودیار برای فیلم امیلیا پرز

شان بیکر برای فیلم آنورا

ادوارد برگر برای فیلم ملاقات محرمانه

بردی کوربت برای فیلم بروتالیست

کورالی فارژا برای فیلم ماده

جیمز منگولد برای فیلم یک ناشناس کامل

بهترین بازیگر نقش اول زن:

دمی مور برای فیلم ماده

سینتیا اریوو برای فیلم شرور

کارلا سوفیا گاسکون برای فیلم امیلیا پرز

مایکی مدیسون برای فیلم آنورا

فرناندا تورس برای فیلم من هنوز اینجا هستم

بهترین بازیگر نقش اول مرد

کلمن دومینگو برای فیلم Sing Sing

تیموتی شالامی برای فیلم A Complete Unknown

رالف فاینز برای فیلم Conclave

آدرین برودی برای فیلم The Brutalist

سباستین استن برای فیلم The Apprentice

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:

کیرن کالکین برای فیلم A Real Pain

ادوارد نورتون برای فیلم A Complete Unknown

گای پیرس برای فیلم The Brutalist

یوری بوریسف برای فیلم Anora

جرمی استرانگ برای فیلم The Apprentice

بهترین بازیگر نقش مکمل زن:

مونیکا باربارو برای فیلم A Complete Unknown

آریانا گرانده برای فیلم Wicked

فلیسیتی جونز برای فیلم The Brutalist

ایزابلا روسلینی برای فیلم Conclave

زوئی سالدانا برای فیلم Emilia Pérez

بهترین فیلم خارجی‌ زبان:

فیلم I’m Still Here

فیلم The Girl with The Needle

فیلم Emilia Perez

فیلم The Seed of a Sacred Fig

انیمیشن Flow

بهترین انیمیشن:

انیمیشن Flow

انیمیشن Inside Out ۲

انیمیشن The Wild Robot

انیمیشن Memoir of a Snail

انیمیشن Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

بهترین فیلمنامه اقتباسی:

فیلم A Complete Unknown

فیلم Conclave

فیلم Emilia Pérez

فیلم Nickel Boys

فیلم Sing Sing

بهترین فیلمنامه اورجینال

فیلم Anora

فیلم The Brutalist

فیلم A Real Pain

فیلم September ۵

فیلم The Substance

بهترین موسیقی متن اورجینال:

فیلم The Brutalist

فیلم Conclave

فیلم Emilia Pérez

فیلم Wicked

فیلم The Wild Robot

بهترین آهنگ اورجینال:

آهنگ Mi Camino از فیلم Emilia Pérez

آهنگ El Mal از فیلم Emilia Pérez

آهنگ Never Too Late از مستند Elton John: Never Too Late

آهنگ The Journey از فیلم The Six Triple Eight

آهنگ Like a Bird از فیلم Sing Sing

بهترین فیلم‌برداری:

فیلم The Brutalist

فیلم Dune: Part Two

فیلم Emilia Pérez

فیلم Maria

فیلم Nosferatu

بهترین طراحی لباس:

فیلم A Complete Unknown

فیلم Conclave

فیلم Gladiator II

فیلم Nosferatu

فیلم Wicked

بهترین صدا:

فیلم A Complete Unknown

فیلم Dune: Part Two

فیلم Emilia Pérez

فیلم Wicked

انیمیشن The Wild Robot

بهترین تدوین:

فیلم Anora

فیلم The Brutalist

فیلم Conclave

فیلم Emilia Pérez

فیلم Wicked

بهترین طراحی صحنه:

فیلم The Brutalist

فیلم Conclave

فیلم Dune: Part ۲

فیلم Nosferatu

فیلم Wicked

بهترین جلوه‌های ویژه:

فیلم Alien: Romulus

فیلم Better Man

فیلم Dune: Part Two

فیلم Kingdom of the Planet of the Apes

فیلم Wicked

بهترین چهره‌پردازی:

فیلم A Different Man

فیلم Emilia Pérez

فیلم Nosferatu

فیلم The Substance

فیلم Wicked

بهترین مستند:

مستند Black Box Diaries

مستند No Other Land

مستند Porcelain War

مستند Sugarcane

مستند Soundtrack to a Coup d’Etat

بهترین مستند کوتاه:

مستند کوتاه Death By Numbers

مستند کوتاه I Am Ready, Warden

مستند کوتاه Incident

مستند کوتاه Instruments of a Beating Heart

مستند کوتاه The Only Girl in the Orchestra

بهترین انیمیشن کوتاه:

انیمیشن کوتاه Beautiful Men

انیمیشن کوتاه In the Shadow of the Cypress

انیمیشن کوتاه Magic Candies

انیمیشن کوتاه Wander to Wonder

انیمیشن کوتاه Yuck!

بهترین فیلم کوتاه:

فیلم کوتاه A Lien

فیلم کوتاه Anuja

فیلم کوتاه I’m Not a Robot

فیلم کوتاه The Last Ranger

فیلم کوتاه The Man Who Would Not Remain Silent

اسکار ۲۰۲۵، بامداد سیزدهم اسفند به وقت تهران برگزار می‌شود.