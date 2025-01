مستند بهشت راه‌بندانی در خیابان ۴۰۵ است | Heaven is a traffic jam on the 405 به کارگردانی فرانک استیفل، برنده جایزه اسکار بهترین فیلم مستند کوتاه روایتی متفاوت از یک نقاش و مجسمه ساز مطرح معاصر است. فرانک استیفل طی بیش از بیست ساعت مصاحبه با میندی آلپر هنرمند نقاش و مجسمه ساز، نگاهی به تاثیر بیماری های روحی او بر آثار هنری اش می اندازد. آلپر هنرمند 57 ساله‌ای است که تشویش‌های درونی‌اش را از جمله افسردگی و تروما و دیگر مشکلات درونی‌اش را به نقاشی‌های زنده و مجسمه‌های کاغذی بزرگ مبدل می‌کند.

