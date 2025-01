به گزارش سرویس علم و فن آوری تابناک، مایکروسافت در تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۴، ویندوز ۱۱ نسخه ۲۴H۲ را به‌عنوان یک به‌روزرسانی اختیاری برای تمامی کاربران منتشر کرد، حتی اگر سیستم آنها حداقل نیازمندی‌های سخت‌افزاری را نداشته باشد. اما از تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵، این شرکت فرآیند دانلود خودکار این نسخه را برای رایانه‌های شخصی کاملاً سازگار با ویندوز ۱۱ آغاز کرده است.

این تغییر بر اساس سند پشتیبانی به‌روزرسانی‌شده‌ای است که توسط وب‌سایت Windows Latest کشف شده است.

مایکروسافت در سند جدید خود اعلام کرده که ویندوز ۱۱ نسخه ۲۴H۲ اکنون وارد مرحله اصلی عرضه شده است. این نسخه به‌طور خودکار دانلود و نصب می‌شود، البته فقط روی دستگاه‌هایی که مایکروسافت آنها را کاملاً سازگار تشخیص دهد.

چه کسانی شامل این به‌روزرسانی می‌شوند؟

کاربران نسخه‌های Home و Pro

این به‌روزرسانی اجباری در حال حاضر فقط برای کاربران نسخه‌های خانگی و حرفه‌ای ویندوز ۱۱ اعمال می‌شود که شامل اکثر کاربران عادی است.

کاربران سازمانی

این به‌روزرسانی هنوز برای کاربران سازمانی (مدیریت‌شده توسط بخش IT) اعمال نشده است.

روند عرضه مرحله‌ای

مایکروسافت این به‌روزرسانی را به‌صورت مرحله‌ای منتشر می‌کند. ابتدا برخی از کاربران آن را دریافت می‌کنند، سپس تعداد بیشتری اضافه خواهند شد. این فرآیند همچنین فرصتی برای رفع اشکالات احتمالی فراهم می‌کند تا در نهایت نسخه پایدارتر در دسترس همه کاربران قرار گیرد.

چگونه از دریافت خودکار جلوگیری کنیم؟

اگر نمی‌خواهید ویندوز ۱۱ نسخه ۲۴H۲ به‌طور خودکار روی دستگاه شما نصب شود، می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

۱. مکث در به‌روزرسانی‌ها:

به تنظیمات (Settings) بروید.

وارد بخش Windows Update شوید.

گزینه "Pause updates" را انتخاب کنید و مدت زمان مورد نظر خود را تعیین کنید.

۲. تعویق با استفاده از Group Policy Editor:

منوی Start را باز کرده و عبارت "gpedit.msc" را جست‌و‌جو کنید.

مسیر زیر را دنبال کنید:

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Manage updates offered from Windows Update

گزینه "Select when Preview Builds and Features Updates are received" را انتخاب کنید.

تنظیمات را فعال کرده و تعداد روز‌هایی که می‌خواهید به‌روزرسانی به تعویق بیفتد (تا حداکثر ۳۶۵ روز) وارد کنید.

آیا باید منتظر بمانیم؟

اگر در گذشته مشکلاتی با نسخه‌های جدید ویندوز داشتید یا نگران باگ‌های احتمالی هستید، پیشنهاد می‌شود به‌روزرسانی‌ها را برای چند هفته متوقف کنید. این مدت زمان فرصت کافی برای مایکروسافت فراهم می‌کند تا مشکلات باقی‌مانده را رفع کند.

مشکلات شناخته‌شده

برخی کاربران گزارش داده‌اند که نسخه ۲۴H۲ ممکن است باعث مشکلات زیر شود:

پاک شدن تاریخچه کلیپ‌بورد

ناپدید شدن نشانگر ماوس هنگام انتخاب متن

کاهش عملکرد در موارد خاص

مشکلات اجرای بازی‌هایی مانند Path of Exile ۲

اگر از برنامه‌ها یا بازی‌هایی استفاده می‌کنید که ممکن است با این نسخه ناسازگار باشند، بهتر است فعلاً از نصب آن صرف نظر کنید. با مدیریت درست تنظیمات و آگاهی از تغییرات، می‌توانید تجربه‌ای ایمن و بدون مشکل از ویندوز داشته باشید.