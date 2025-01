گرما و خشکسالی زمین چگونه آتش به جان لس آنجلس انداخت

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مرگبارترین آتش سوزی تاریخ لس آنجلس تا ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ میلادی حداقل ۲۵ کشته برجای گذشته است. در این میان تعداد زیادی از افراد نیز گم شده‌اند. زنجیره آتش سوزی‌های مرگبار در منطقه لس آنجلس همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر بیش از ۱۲ هزار سازه ویران شده‌اند. همچنین به گفته مقامات حدود ۸۸ هزار نفر از ساکنان منطقه لس آنجلس دستور تخلیه دریافت کرده‌اند. وسعت این آتش سوزی توجهات مردم و کارشناسان را از سراسر جهان به خود جلب کرده و همه به نوعی به دنبال دلیل این رویداد هستند.

سیاست بازی با آتش سوزی لس آنجلس

نشریه تایم در این باره می‌نویسد: دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا دلیل این فاجعه را بی کفایتی گوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا و جوبایدن معرفی کرد. او در شبکه اجتماعی تروث نوشت: هیچ آبی در مخازن آتش نشانی نیست. هیچ پولی در آژانس مدیریت اضطراری فدرال (FEMA) نیست. این همان چیزی است که جوبایدن برای من باقی گذشته است.

همچنین ترامپ فرماندار کالیفرنیا را به دلیل امتناع از امضای بیانیه احیای آب که سبب می‌شد روزانه میلیون‌ها گالن آب از مازاد ذوب شدن باران و برف در شمال آمریکا به بسیاری از مناطق کالیفرنیا سرازیر شود، سرزنش کرد. هرچند بایدن پاسخی نداد. اما دفترنیوسام در پستی در ایکس نوشت: هیچ سندی به نام بیانیه احیای آب وجود ندارد. این امر کاملا تخیلی است. فرماندار هم اکنون روی حفاظت از مردم و تامین منابع آتش نشانان تمرکز کرده است با این وجود او درباره ذخایر اندک آب اشتباه نکرده بود. هرچند شهرداری لس آنجلس نیز نمی‌توانست کاری برای تامین ذخایر آب انجام دهند.

مخازن آبی آتش نشانی توسط سه مخزن یک میلیون گالنی در تپه‌های Palisades از اقیانوس آرام تغذیه می‌شوند. با این حال، آنها به تنهایی کارآمد نیستند بلکه باید با آبی که هواپیما‌های آتش نشانی حمل می‌کردند نیز تکمیل می‌شدند، اما این هواپیما‌ها به دلیل باد‌های طوفانی سانتا آنا نمی‌توانستند پرواز کنند. جانیس کوینینز، رئیس دپارتمان آب و برق لس آنجلس در یک کنفرانس خبری گفت که تقاضا برای آب چهار برابر بیشتر از چیزی است که تا به حال در سیستم دیده‌ایم، اما در این میان عواملی بسیار مهم‌تر در رویداد تاثیرگذار هستند که ربطی به سیاست بازی‌ها و آماده موسسات اضطراری ندارند بلکه به ماهیت تغییرات آب وهوایی روی زمین مربوط هستند.

باد‌های نامساعد عامل خاکستر شدن

گای میجلی، مدیر دانشکده مطالعات آب وهوایی در دانشگاه استلنبوش در آفریقای جنوبی در این باره به نشریه دیلی ماوریک می‌گوید: تصور نمی‌کنم برای مرتبط کردن این رویداد با تحولات مربوط به تغییرات آب وهوایی زود باشد. حتی چند عنصر در این حادثه نشان می‌دهند تغییرات آب وهوایی عامل اصلی رخ دادن آن است که عبارتند از باد‌های قدرتمند، گرمای هوا، آغاز دیرهنگام بارش و خشکسالی وسیع در کالیفرنیا. تاثیر تغییرات آب و هوایی از این رویداد کاملا مشخص و غیرقابل انکار است.

او توضیح می‌دهد که آتش سوزی‌های طبیعی به دلیل ترکیبی از خشکسالی‌های طولانی، از بین رفتن پوشش گیاهی در نتیجه وقوع گرم‌ترین سال کره زمین و بارش اندک زمستانی در مناطق مدیترانه‌ای و باد‌های قدرتمند سانتا آنا است که این موارد نیز به اشکال مختلف تحت تاثیر تغییرات آب وهوایی بوده‌اند.

باد‌های سانتا آنا نوعی از باد‌های پایین رو (katabatic) هستند که در نتیجه سیستم‌های پر فشاری ایجاد می‌شود که هوا را هنگام پایین آمدن از کوه‌ها به سمت ساحل فشرده و گرم می‌کنند. این فشردگی هوا و گرم شدن بیش از حد به ایجاد باد‌های گرمی منجر می‌شود که ممکن است وضعیت آتس سوزی را بدتر کند.

میجلی عنوان می‌کند متغیر‌های فشار سبب می‌شوند این باد‌ها به دلیل گرمایش جهانی تشدید شوند. از سوی دیگر گرداب قطبی به دلیل گرمایش از هم می‌پاشد و به الگو‌های آب وهوایی عجیب از جمله باد‌هایی با سرعت شدید و شرایط خطیرتر منجر می‌شود. او در این باره می‌افزاید: باد‌های بلند سانتا آنا از کوهستان سن گابریل پایین آمده‌اند و در دره سرعت گرفتند. در حقیقت سرعت آنها به اندازه یک تندباد یعنی ۱۵۰ کیلومتر برساعت رسید. کالیفرنیا مانند دیگر مناطق با آب وهوای مدیترانه‌ای به طور معمول در زمستان با بارش رو‌به‌رو می‌شوند، اما این بارش در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است.

پیتر جانستون محقق آب وهواشناسی دانشگاه کیپ تاون نیز در این باره می‌گوید: پیش بینی‌های آب و هوایی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد مناطقی که قرار است در زمستان بارش داشته باشند، احتمالا به جای بارش با آب هوای خشک‌تر و گرم‌تر رو‌به‌رو می‌شوند.

گزارش ششمین ارزیابی ۲۰۲۱ سازمان IPCC نیز هشدار داده بود تغییرات آب و هوایی شدت و میزان تعداد آتش سوزی در مناطق مدیترانه‌ای را افزایش می‌دهد.

آتش سوزی کالیفرنیا پیامد از نفس افتادن زمین

در این میان به نظر می‌رسد بحران تغییرات آب وهوایی به تولید طوفان‌های بیشتر و بیشتری منجر می‌شود و خرابی‌های انبوهی به جا می‌گذارد، خرابی‌هایی که قانون گذاران و رهبران سراسر جهان نمی‌توانند آنها را برطرف کنند.

در واقع متابولیسم زمین به دلیل انبوه گاز‌های گلخانه‌ای از کار افتاده و به اقداماتی بیشتر از سیاست بازی برای اصلاح وضعیت نیاز است. واقعیت دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که حل مشکل نیازمند ادراک و مهم تراز آن، قبول «علم» است. تنها در این زمان می‌توان سیاست‌ها و پروتکل‌هایی را اجرا کرد که احتمال وقوع بحران را کاهش می‌دهد.

کارشناسان از مدت‌ها قبل ثابت کرده‌اند تغییرات آب وهوایی، آتش سوزی‌ها را تشدید می‌کنند و از سوی دیگر با توجه به گرمایش زمین خشکسالی، گرمای ادامه دار هوا، از بین رفتن پوشش گیاهی و وقوع تندباد‌ها بدتر می‌شوند. تمام این موارد به زبانه‌های غیرقابل کنترل آتش منجر می‌شوند.

نوا دیفن باخ محقق آب وهواشناسی دانشگاه استنفورد به «ای بی سی نیوز» می‌گوید: آنچه پیش روی ماست گواهی دقیق از تاثیر تغییرات آب وهوایی بر گرمایش زمین نه تنها بر کل زمین، بلکه به طور خاص بر منطقه جنوب کالیفرنیاست. ما می‌دانیم که شرایط آب وهوایی و باد‌های قدرتمند ریسک گسترش آتش سوزی را بیشتر می‌کنند.

تغییرات آب وهوایی که در نتیجه فعالیت‌های انسان و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ایجاد شده، به خشک‌تر و گرم‌تر شدن ایالت کالیفرنیا منجر شده و از سوی دیگر آغاز آتش سوزی و وسعت گرفتن آن را نیز ساده‌تر کرده است.

۲۰۲۴ و شکستن رکورد گرما

این فقط یکی از دلایلی است که در گزارش آژانس تغییرات آب وهوایی کوپرنیکوس اتحادیه اروپا به آن اشاره شده است. این گزارش ۱۰ ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شد و همزمان لس آنجلس در آتش می‌سوخت. طبق این گزارش ۲۰۲۴ نخستین سالی است که افزایش دمای هوای زمین از آنچه در توافق پاریس ذکر شده یعنی ۱.۵ درجه سانتیگراد فراتر می‌رود.

در این میان در جنوب کالیفرنیا آتش با سرعت زیاد همه چی را به خاکستر تبدیل می‌کند. این آتش در حالی شعله ور شد که آمریکا سال بدی را از لحاظ آتش سوزی‌ها پشت سر گذاشته بود. طبق آمار مرکز ملی آتش نشانی (According to the National Interagency Fire Center,) تا نیمه سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۳۸ هزار آتش سوزی مساحتی بیش از ۷.۸ میلیون ایکر از این کشور را سوزاند.

هرچند هنوز مشخص نیست دلیل آتش سوزی لس آنجلس دقیقا چیست، اما دلایل اصلی و زیربنایی آن حداقل به چند دهه قبل مربوط است که افزایش دمای زمین سرعت گرفت. دمای سیاره زمین هنگام تشکیل آن بسیار بالا بود و اکنون نیز پس از گذشت قرن ها، همچنان این دما بالاست با این تفاوت که اکنون دلیل این امر انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در نتیجه سوزاندن سوخت‌های فسیلی برای مدتی طولانی است.

پیتر کالموس محقق آب وهوایی در آزمایشگاه JPL ناسا می‌گوید: سیاره زمین همچنان در حال گرم شدن است و خشکسالی نیز در برخی مناطق جهان شدیدتر می‌شود. این خشکسالی‌ها در کنار افزایش دما به آتش سوزی‌های مکرر و شدیدی در مناطق مختلف می‌شود.

جنوب کالیفرنیا یک منطقه دورافتاده در جهان نیست، اما در معرض آتش سوزی قرار دارد که دلیل آن فقط خشکسالی نیست، بلکه مداومت این رویداد است. به گفته جاناتان اورپک رئیس دانشکده آب و هوا در دانشگاه میشیگان، جنوب غرب آمریکا از سال ۱۹۹۹ میلادی در یک خشکسالی کلان قرار دارد. دلیل اصلی آتش سوزی‌های بیشتر در این منطقه و همچنین سراسر غرب آمریکا تا کانادا همین امر است. از سوی دیگر باد‌های قدرتمند نیز این امر را دامن زده‌اند.

جهان باید به هوش باشد

البته باید توجه داشت چنین شرایطی فقط مختص کالیفرنیا نیست. تغییرات آب وهوایی سبب شده کشور‌های مدیترانه از جمله ایتالیا، اسپانیا، یونان، تونس و ترکیه در کنار استرالیا همه با ریسک‌های آتش سوزی مشابه در نتیجه گرمایش زمین و آب و هوای خشک رو‌به‌رو شوند.

میجلی در این باره می‌گوید: اکوسیستم‌های مدیترانه بار سنگینی متحمل می‌شوند. شهر‌ها باید به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند در همین راستا محققان به ارتباط غیرقابل انکار تغییرات آب وهوایی اشاره می‌کنند و از جوامع جهانی خواسته‌اند از رویداد مذکور درس بگیرند.