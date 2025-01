رسوایی که اپل را بی اعتبار کرد

شاکیان از اینکه دستیار صوتی سیری با صدای کاربران فعال شده و با ضبط مکالمات افراد حریم خصوصی کاربران را نقض کرده، ناراضی بوده و خواستار دریافت غرامت از اپل شدند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ اپل در مراحل اولیه رسیدگی به این شکایت تصریح کرده بود که منکر هرگونه تخلفی بوده و به مسئولیت های خود در قبال کاربران واقف است. البته توافقنامه ای که روز سه شنبه در دادگاه فدرال اوکلند، کالیفرنیا ثبت شد، همچنان نیازمند تایید قاضی منطقه ای ایالات متحده، جفری وایت است.اپل در زمینه نقض حریم شخصی کاربران و استراق سمع آنها سوابق نامطلوبی دارد.

این شرکت در سال 2019، استفاده از برنامه ای را متوقف کرد که پیمانکاران اپل از طریق آن به برخی از سوالات کاربران از دستیار صوتی سیری گوش می دادند. اپل پس از افشای این موضوع از نحوه مدیریت پیام های ضبط شده کاربران عذرخواهی کرد. در شکایتی که برای رسیدگی به این موضوع در سال 2019 تنظیم شد، تصریح شده بود که ضبط‌ صدای کاربران اپل حتی در زمانی که کاربران عبارت سلام سیری را برای فعال شدن این نرم افزار بیان نکرده اند نیز رخ داده است. بر اساس حکم دادگاه، افرادی که از تاریخ 26 شهریور 1393 تا تاریخ 11 دی سال جاری، دستیار صوتی سیری را بر روی دستگاه های خریداری شده خود فعال کرده باشند، ممکن است تا 20 دلار برای هر دستگاه غرامت دریافت کنند. البته این مبلغ بسته به تعداد کل درخواست های معتبر ارائه‌شده برای دریافت خسارت و دستگاه‌های سیری ثبت شده افزایش یا کاهش خواهد یافت. اپل طی این مدت 705 میلیارد دلار سود کسب کرده است.

شاکیان می‌توانند برای حداکثر پنج دستگاه مجهز به نرم افزار سیری که ادعا می‌کنند فعال‌سازی ناخواسته این نرم افزار بر روی آنها در حین مکالمه‌ رخ داده، تقاضای دریافت شکایت کنند. دستگاه های مورد پذیرش از نظر دادگاه شامل آیفون، آی پد، اپل واچ، مک بوک، آی مک، هوم پاد، آی پاد تاچ واپل تی وی است. بر اساس برآوردهای موجود در اسناد دادگاه، انتظار می رود تنها 3 تا 5 درصد از مصرف کنندگان واجد شرایط از اپل شکایت کنند.

وب‌سایتی برای طرح شکایات کاربران محصولات اپل در این زمینه، ظرف 45 روز آینده راه‌اندازی می‌شود و پس از آن شاکیان تا 25 اردیبهشت سال 1404 فرصت دارند ادعای دریافت غرامت خود را در این زمینه ثبت کنند. حدود 30 درصد از کل غرامت درنظر گرفته شده نیز به وکلای رسیدگی کننده به این پرونده پرداخت می شود. بخش قابل توجهی از مکالمات ضبط شده کاربران این محصولات، در اختیار شرکت های تبلیغاتی قرار گرفته تا آنها آگهی هایی متناسب با علائق و ذائقه کاربران برای آنها نمایش دهند. هدف این بوده که آگهی دهندگان محصولات خود را به مشتریانی بفروشند که احتمالاً به همان کالاها و خدمات علاقه مند بوده اند. به عنوان مثال دو شاکی تصریح کردند که وقتی در مورد کفش‌های ایرجوردن صحبت کرده‌اند، آیفون‌های آنها تبلیغات همین محصول را به آنها نشان داده‌است. کاربر دیگری ادعا کرد که پس از بحث در مورد یک جراحی خاص با پزشک خود، تبلیغات متنوع پزشکی دریافت کرده است.

این تخلف گسترده در شرایطی رخ می دهد که تیم کوک مدیرعامل اپل همیشه مدعی بوده که تعهد طولانی مدت اپل برای محافظت از حریم شخصی کاربران، مبارزه ای برای حفظ حقوق اساسی بشر است. حالا مشخص شده که اظهارات تیم کوک شعاری توخالی بوده و او هیچ اعتقادی به حفظ حریم شخصی کاربران محصولات اپل نداشته و ندارد.کاربران آیفون می توانند در بخش تنظیمات از مسیر Settings > Siri > Talk to Siri > Off نرم افزار سیری را از کار بیندازند. کاربران رایانه های مک نیز می توانند بدین منظور از مسیر Settings > Siri & Spotlight. Toggle off Ask Siri استفاده کنند.