اعلام فهرست برندگان The Game Awards 2024

به گزارش تابناک به نقل از تکناک، بازی Astro Bot موفق به کسب عنوان بازی سال در رویداد The Game Awards 2024 شد. این بازی از استودیوی Team Asobi توانست رقبای سرسختی مانند Balatro، Black Myth: Wukong و بسته الحاقی The Shadow of the Erdtree از Elden Ring را پشت سر بگذارد و علاوه بر جایزه بازی سال، جوایز بهترین کارگردانی، بهترین بازی اکشن/ماجراجویی و بهترین بازی خانوادگی را نیز از آن خود کند.

همچنین بازی Balatro از استودیوی LocalThunk نیز درخششی خیره‌کننده داشت و جوایزی مانند بهترین بازی موبایل، بهترین بازی مستقل و بهترین بازی مستقل اول را از آن خود کرد.

در ادامه، فهرست کامل برندگان The Game Awards 2024 را مشاهده می‌کنید:

فهرست برندگان The Game Awards 2024