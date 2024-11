ورود بازیگر مرد هالیوودی با این گریم به صفحه تینا پاکروان

سریال پنگوئن اثر جدید کمپانی HBO، به کارگردانی Angel Manuel Soto با بازی کالین فارل در ژانر جنایی، درام این روز‌ها به یکی از پرمخاطب‌ترین آثار تبدیل شده است. در این فیلم نه تنها بازی جذاب کالین فارل در نقش آز مورد توجه قرار گرفت بلکه گریم سنگین و چند ساعته اش نیز مخاطبان ایرانی و خارجی را در بهت و حیرت فرو برد.

تینا پاکروان کارگردان سریال خاتون که به تازگی سریال تاسیان را می‌سازد، با انتشار عکس قبل و بعد گریم کالین فارل در سریال پنگوئن نوشت:



قدرت گریم در خلق کاراکتر کمک به شخصیت پردازی کارگردان و حس بازیگر

The magic of

Makeup ensures visual

consistency for

characters

And helps the actors to

get close to director's

imagination

@colinfarrellfoundation #mike_Marino