شرکت تولیدی کلت | Colt در سال 1855 توسط ساموئل کلت تأسیس شد و تاکنون یکی از مهم‌ترین شرکت‌های تولید سلاح انفرادی در آمریکا و دنیاست. این کمپانی به حد نقش محوری در تولید سلاح داشته که تپانچه نزد بخشی از مردم با عنوان «کلت» که در واقع برند تولید آن است، خوانده می‌شود. تاثیر کلت در حدی بود که آمریکایی‌ها ضرب المثلی با این مضمون دارند: «خدا همه انسانها را آفرید، اما ساموئل کلت آنها را برابر کرد! / God created all men, but Samuel Colt made them equal» و این اشاره به تاثیر سلاح‌های انفرادی دارد که باعث شد یک فرد دارای جثه ضعیف بتواند با استفاده از این سلاح‌ها در مقابل یک شخص با جثه قوی ایستادگی کند. تجربه شلیک با شماری از مهم‌ترین سلاح‌های تولیدی کلت، از جمله ام پی 9، ام پی 5، اس آر 15، اس آر 16، ام 1، ام 16، کلت کماندو و... را می‌بینید.