بلوبانک سامان به عنوان تنها نماینده نئوبانک‌های ایرانی در کنفرانس بزرگ بانکداری دیجیتال اروپا حاضر شد. هفتمین اجلاس بانکداری دیجیتال که در دو روز هفدهم و هجدهم اکتبر (۲۶ و ۲۷ مهرماه) در برلین آلمان برگزار شد، میزبان بانک‌های دیجیتالی از سراسر دنیا بود که نام بلوبانک سامان هم در میان آنها می‌درخشید. بلو البته فقط به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس، حاضر نبود؛ این نئوبانک ایرانی در قامت «گلد اسپانسر» هم در این کنفرانس ایفای نقش کرد.

بلوبانک سامان در این اجلاس در کنار بانک‌های دیجیتال بزرگی مانند مسترکارت، N26، ING بانک و بانک‌های دیجیتال دیگری از سراسر دنیا ، روند طی شده از زمان تاسیس، وضعیت فعلی و البته برنامه‌های آینده خود را ارائه کرد.

فرشاد نوشادی، مشاور ارشد استراتژی هیئت مدیره بلو در دومین روز از برگزاری این کنفرانس، به سخنرانی و ارائه توضیحات درباره این نئوبانک ایرانی پرداخت. نوشادی ارائه خود را با موضوع « Taking Neo and Trad-Fi Banks to the New Future of Web3/AI and DeFI» (رساندن نئوبانک‌ها و فین‌تک‌های سنتی به آینده جدید وب ۳، هوش مصنوعی و امور مالی غیرمتمرکز ) شروع کرد که در آن در مورد بخش‌های مختلفی از جمله تولد بلو، مسیر آینده این بانک دیجیتال، چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در خدمات مالی، تغییراتی که هوش مصنوعی و امور مالی غیرمتمرکز بر بانکداری خواهند گذاشت و .... توضیح داد. ارائه‌ای که نزدیک به یک ساعت طول کشید و نهایتا چنان حضار را به خود جذب کرد که نماینده ING بانک در سخنانی، بلو را هم رده نئوبانک‌هایی دانست که در اروپا مشغول به فعالیت هستند و تاکید کرد که آنچه برای او محرز شده این است که ING بانک در حقیقت همان بلوبانک اروپا است.

مشاور ارشد استراتژی هیئت مدیره بلو در سخنرانی خود زمان تولد بلوبانک سامان را سال ۲۰۲۰ اعلام کرد بررسی تعداد کاربران بلو نشان می‌دهد که بلو سومین نئوبانک بزرگ جهان از نظر تعداد کاربران است. نوشادی با اشاره به اینکه به زودی کارت‌های اعتباری فیزیکی مورد استفاده قرار نخواهند گرفت و از بین خواهند رفت، این روند را سبب رشد بیشتر کارت‌های بانکی مجازی و همچنین پرداخت‌های صوتی تا سال ۲۰۲۶ دانست. او در همین راستا یکی از گام‌های بعدی بلو را ارائه خدمات بانکی با استفاده از «صدا و هوش مصنوعی» دانست و اعلام کرد که در آینده کاربران بلوبانک سامان می‌توانند از یک دستیار دیجیتالی برای برقراری ارتباط و کمک گرفتن استفاده کنند. نماینده بلو در این کنفرانس تاکید کرد که این نئوبانک به طور مداوم در حال بررسی راه‌هایی است که از فناوری‌های نوظهور مانند بلاکچین، دیفای و هوش مصنوعی برای ایجاد خدمات مالی سریع‌تر، ارزان‌تر و امن‌تر استفاده کند. او در کنفرانس بزرگ بانکداری دیجیتال اروپا، رویکرد بلو را ترکیبی از چابکی یک استارتاپ و اعتماد و اقتدار یک بانک سنتی دانست و تاکید کرد که همین موضوع این بانک دیجیتال را به رهبری در چشم‌انداز رو به رشد فین‌تک تبدیل کرده است.

توضیحات ارائه شده درباره بلو، دستاوردهای این نئوبانک در طی سال‌های گذشته و چشم‌انداز پیش روی آن، علاوه‌بر نماینده INGبانک، با استقبال ویژه‌ای از سوی فعالان و مدیران حوزه بانکداری آلمان، از جمله مدیران ارشد Deutsche بانک، Commerzbank و N26 روبه‌رو شد؛ آنها معتقد بودند که رشد بلو در این مدت کوتاه تولدش چشم‌گیر است و می‌توان به مسیر پیشروی این نئوبانک در آینده بسیار امیدوار بود.

همچنین نماینده بلوبانک سامان در انتهای روز اول کنفرانس هم در یک نشست گروهی با موضوع « Embracing Digital Disruption: Strategies for Thriving in the New Era of Banking» (پذیرش تحول دیجیتال: استراتژی‌هایی برای موفقیت در عصر جدید بانکداری) شرکت کرد. فرشاد نوشادی در این نشست هم با تاکید بر اینکه «موفقیت ما راز نیست؛ بلکه نتیجه تمرکز جدی ما بر تبدیل شدن به راحت‌ترین و مشتری‌محورترین نئوبانک در خاورمیانه است»، به برخی اقدامات و ابتکارات جذاب بلو برای افزایش راحتی و رضایتمندی مشتریان خود اشاره کرد.

به گفته او، «در بلو بانک سامان، همانند دیگر بانک‌های آلمانی و اروپایی حاضر در کنفرانس، هرگز نباید استقبال مشتریان خود را تضمین شده فرض کنیم. ما باید به طور مداوم تلاش کنیم تا احترام و وفاداری آن‌ها را با ارائه بهترین خدمات به دست آوریم».

آنچه از این کنفرانس پیداست، بلو توانسته حضور موفقی در هفتمین اجلاس بانکداری دیجیتال داشته باشد؛ این نئوبانک ایرانی حالا خود را به عنوان یکی از موفق‌های عرصه بانکداری دیجیتال ، در عرصه جهانی هم مطرح کرده و با واکنش‌های دیگر همتایانش از کشورهای دیگر جهان، می‌توان امیدوار بود که این نئوبانک ، گام‌های بلندی در عرصه ارائه خدمات مالی دیجیتال برای کاربران خود بردارد.