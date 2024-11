یوتیوب مثبت چند سال است؟

برای تولید محتوا در یوتیوب باید چه سنی داشته باشیم؟ آیا شرط سنی برای تولیدکننده‌های محتوا وجود دارد؟ اگر دنبال پاسخ سریع این سوال‌ها هستید، باید اضافه کنیم که بله؛ پلتفرم « youtube kids» برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است. در این پلتفرم یا اپلیکیشن انواع محتواهای انیمیشنی، علمی و... متناسب با گروه‌های سنتی مختلف منتشر می‌شوند. در پاسخ به سوال دوم هم مجدداً پاسخ بله است. برای فعالیت محتوایی در یوتیوب باید حداقل شرط سنی 18 سال را داشته باشید. البته این شرط سنی برای وقتی است که بخواهید از یوتیوب درآمد داشته باشید و نیاز به احراز هویت پیدا کنید. در این صورت نمی‌توانید درآمد خودتان را نقد کنید و به مشکل می‌خورید.

یوتیوب چیست؟ و چرا این همه طرفدار دارد؟

اگر گوشی هوشمند دارید، احتمالاً بارها در اینترنت و پلتفرم‌هایی مثل آپارات، فیلیمو و... فیلم و ویدئو دیده‌اید. این پلتفرم‌ها برای اشتراک‌ گذاری محتواهای ویدئویی طراحی شده‌اند. کاربران زیادی هستند که با عضویت در این پلتفرم‌ها محتوای خودشان را به اشتراک می‌گذارند. در نقطه مقابل هم افراد متعددی سراغ تماشای این محتواها می‌روند.

یوتیوب بزرگ‌ترین پلتفرم اشتراک‌ گذاری محتوای ویدئویی در جهان است. تمامی خدماتی که در یوتیوب ارائه می‌شود، به‌صورت رایگان در دسترس همه کاربران قرار گرفته است. همین مسئله باعث شده تا یوتیوب بیش از 2 میلیارد کاربر فعال داشته باشد و روزانه بیش از 120 میلیون نفر از این سایت استفاده کنند. تنوع محتواهای منتشر شده در یوتیوب، امکان برگزاری پخش‌های زنده، امکان انتشار ویدئوهای کوتاه و... از جمله امکاناتی است که یوتیوب دارد. به همه این‌ها باید کاربرپسند بودن پلتفرم را نیز اضافه کنید. همین موارد باعث محبوب شدن یوتیوب بین کاربران دنیای اینترنت شده است.

در سمت دیگر ماجرا، یعنی برای تولیدکننده‌های محتوا هم این محبوبیت وجود دارد. نکته بعدی ارزشی است که یوتیوب برای محتواهای اشتراک گذاری شده در این پلتفرم قائل می‌شود. کسب و کارهای متعددی برای انتشار تبلیغات خود با یوتیوب همکاری می‌کنند. شرکت گوگل درآمد خود از این تبلیغات را با تولیدکننده‌های محتوا شریک می‌شود و حدود 55 درصد از درآمدهای تبلیغاتی را به خود کاربران می‌بخشد. به نقل از ادزینو:

بر اساس آمار سایت Influencer Marketing Hub، متوسط درآمد کانال‌های یوتیوب به ازای هر 1000 بار نمایش تبلیغات 18 دلار است. به عبارت دیگر متوسط درآمد هر ویو در یوتیوب را می‌توان حدود 0.018 دلار فرض کرد. این عدد را برای یک میلیون بازدید در نظر بگیرید تا به درآمد بالای یوتیوبرها پی ببرید.

همین مسئله باعث شده تا تولیدکننده‌های محتوا برای فعالیت در یوتیوب علاقه زیادی داشته باشند. تا جایی که در یوتیوب می‌توانید انواع محتواهای آموزشی، نقد و بررسی، سرگرمی و... را پیدا کنید. نکته‌ای که باعث شده تا یوتیوب را یک دانشگاه آنلاین هم نام‌گذاری کنند.

یوتیوب مثبت چند سال است؟

کاربرانی که سوال یوتیوب مثبت چند سال است را گوگل می‌کنند، دو دغدغه اصلی دارند. دغدغه اول مخصوص تولیدکننده‌های محتوا است. کسانی که می‌خواهند در یوتیوب فعالیت کنند و حتی به درآمد برسند؛ اما نمی‌دانند که شرط سنی عضویت در یوتیوب چقدر است؟

دغدغه دوم هم مربوط به والدین است که می‌خواهند محتوای مناسبی را در اختیار کاربران خود قرار دهند و دوست ندارند کودکان‌شان در معرض محتوای نامناسبی قرار بگیرند. در ادامه به هر دوی این دغدغه‌ها می‌پردازیم.

1.برای تولید محتوا در یوتیوب باید چند سال داشته باشیم؟

برای راه‌اندازی کانال در یوتیوب باید ابتدا با قوانین کلی این پلتفرم موافقت کنید. بخشی از این قوانین مربوط به سن و سال تولیدکننده‌های محتوا است. بر اساس قوانین بین‌المللی فعالیت‌کننده‌های یوتیوب باید حداقل 18 سال سن را داشته باشند. در غیر این صورت در درجه اول نمی‌توانند از درآمد تبلیغات یوتیوب بهره‌مند شوند. در درجه دوم هم اگر گوگل متوجه نقض قوانینش شود، ممکن است کانال تولیدکننده‌های محتوا را مسدود کند.

پس اگر می‌خواهید از درآمد تبلیغاتی گوگل بهره‌مند شوید، باید حواستان به این محدودیت سنی باشد. حتی اگر ایده شما بکر بوده و مخصوص رده سنی خودتان باشد هم همچنان این مسئله قانونی سد راه شما خواهد بود. تنها راهکار برای پیشگیری از این اتفاق به نوعی دور زدن قانون گوگل است. به نحوی که از ابتدا کانال یوتیوب را به اسم والدین خودتان ثبت کنید. در این صورت می‌توانید با خیال راحت‌تری به تولید محتوا ادامه دهید.

2.آیا محتوای گوگل برای هر سنی مناسب است؟

برای والدینی که مطمئن نیستند یوتیوب مثبت چند سال است، باید بگوییم که در این پلتفرم برای تمام رده‌های سنی محتوا تولید می‌شود. به گفته وب‌سایت Meghdadit:

بر اساس سیاست‌های یوتیوب، ویدیوهایی که حق رسانه‌ای آنها محفوظ است (مثل نسخه اصلی فیلم‌ها)، محتواهای جنسی و سرقت، اجازه انتشار در این وب‌سایت را ندارند. بد نیست بدانید که گاهی اوقات،‌ برخی افراد با ترفندهایی، محتواهای مضر را در یوتیوب منتشر می‌‌کنند که خوشبختانه، این ویدیوها توسط یوتیوب شناسایی و حذف می‌شوند. در مجموع باید گفت برخی ویدیوهای یوتیوب برای همه افراد، به ویژه کودکان زیر ۱۳ سال مناسب نیستند و به والدین توصیه می‌شود که مراقب کودکان‌شان در فضای یوتیوب باشند.

یوتیوب کیدز چیست؟

اگر می‌خواهید برای کودکان خود دسترسی یوتیوب را فعال کنید، بهتر است از اپلیکیشن Youtube Kids استفاده کنید. این اپلیکیشن مخصوص دسترسی کودکان و نوجوانان طراحی شده است. تمامی محتواهای این اپلیکیشن از طریق فیلترهای هوشمند یوتیوب رصد می‌شود و اگر برای کودکان نامناسب تشخیص داده شود، حذف خواهد شد. در نتیجه والدین خیلی راحت‌تر می‌توانند به کودکان و نوجوانان خود اجازه دسترسی به یوتیوب را بدهند.

همانطور که در سایت این پلتفرم آمده است:

You may use the Service if you are at least 13 years old; however, children of all ages may use the Service and YouTube Kids (where available) if enabled by a parent or legal guardian.

اپلیکیشن یوتیوب کیدز را می‌توانید از گوگل پلی یا اپ استور دانلود و استفاده کنید.

چرا کانال یوتیوب من بسته شده است؟

خیلی وقت‌ها سوال یوتیوب مثبت چند سال است، به دلیل بسته شدن کانال یوتیوب پیش می‌آید. برخی از صاحبان کانال‌های یوتیوبی ممکن است زیر 18 سال سن داشته باشند. به همین خاطر وقتی با بسته شدن کانال روبرو می‌شوند، اولین پیش‌فرضشان همین مسدود شدن کانال به‌ دلیل شرط سنی است؛ اما بد نیست بدانید که دلایل دیگری هم برای بسته شدن کانال‌های یوتیوبی وجود دارد. از جمله:

· رعایت نکردن حق کپی رایت در یوتیوب

· تولید محتوای اسپم و کلاهبرداری‌های اینترنتی

· نقض حقوق و حریم افراد در فضای مجازی

· نشر فعالیت‌ها و محتواهای خطرناک

· خرید دنبال‌کننده‌های فیک برای کانال یوتیوب

· و...

رعایت نکردن هرکدام از این موارد ممکن است باعث بسته شدن کانال یوتیوب شود. در کنار چک کردن شرط سنی باید حواستان به این موارد و قوانین هم باشد.

سخن آخر

در یوتیوب محتواهای متنوعی برای تمامی گروه‌های سنی منتشر می‌شود. بخشی از این محتواها برای یک رده سنی خاص است و توصیه می‌کنیم اجازه دسترسی کودکان و نوجوانان به همه محتواهای موجود را ندهید. برای کنترل راحت‌تر دسترسی کاربران جوان می‌توانید از اپلیکیشن Youtube kids استفاده کنید. اگر سوال دیگری درباره یوتیوب مثبت چند سال است دارید، در کامنت‌ها پاسخگوی شما هستیم.

