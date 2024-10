راهنمای هات اسپات کردن اینترنت موبایل

به گزارش تابناک، احتمالا برایتان پیش آمده که به دلایلی نیازمند استفاده از اینترنت موبایل در دستگاه‌های دیگر هستید؛ دستگاه‌هایی مانند رایانه همراه (همان لپ تاپ)، رایانه لوحی (همان تبلت)، تلویزیون هوشمند و یا حتی گوشی تلفن همراه دیگری که اینترنت ندارد.

این مساله‌ای است که با قطع گاه و بی گاه یا کندی شدید سرعت اینترنت ثابت، برای بسیاری از کاربران پدید می‌آید و در برخی موارد، مشکلات بزرگی برای ایشان رقم می‌زند. مساله‌ای که برای آنهایی که در کلاس‌های آنلاین حضور پیدا می‌کنند و حتی فراتر، دانشجوی واحد‌های دانشگاهی برخط هستند و یا آنهایی که اینترنتی آزمون می‌دهند، بسیار حیاتی است.

در این مواقع است که یک اقدام ساده می‌تواند راهگشا باشد و به ماجرا پایان دهد؛ فرایندی که هات اسپات کردن (Hot spot) نام دارد که معنای تحت اللفظی آن «کانون داغ» می‌شود. فرایندی که به زبان ساده، طی آن موبایل به مودم تبدیل می‌شود و امکان اتصال به اینترنت آن از طریق وای فای مقدور می‌گردد.

چگونه موبایل را هات اسپات کنیم؟

قبل از اینکه طریقه هات اسپات کردن اینترنت تلفن همراه را توضیح دهیم، بهتر است این نکته را متذکر شویم که این روش تنها زمانی امن است که مراقب شبکه‌ای که از این طریق می‌سازیم باشیم، به این معنی که از رمز استفاده کنیم تا دیگران به شبکه متصل نشوند و همچنین خودمان هم به شبکه‌ای که دیگران ساخته اند و رایگان و بدون رمز است، متصل نشویم.

با این یادآوری، از آنجایی که به شکل کلی تلفن‌های همراه هوشمند عمدتا از دو سیستم عامل متفوتی یعنی اندروید و آی او اس استفاده می‌کنند و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، در ادامه به تفکیک روش هات اسپات کردن در این دو سیستم عامل موبایلی را توضیح می‌دهیم.

نحوه هات اسپات کردن در اندروید

در سیستم عامل اندروید، با پایین کشیدن نوار مربوط به میانبر‌های گوشی از بالای صفحه، منوی برخی امکانات تلفن همراه شما نمایش داده می‌شود که از جمله آنها، آیکون و دکمه مربوط به اینترنت موبایل (mobile data) است که در تنظیمات زبان فارسی، داده‌های تلفن همراه نام دارد. ابتدا دقت کنید این گزینه فعال (روشن) باشد.

همه این مراحل را با رفتن به بخش تنظیمات تلفن (setting) هم می‌توانید انجام دهید، با این یادآوری که در برخی برند‌های تلفن همراه اندرویدی و در سال‌های اخیر، گزینه portable hotspot هم افزوده شده که برای دسترسی راحت‌تر به این بخش و تنظیمات آن است.

در مرحله بعد باید گزینه mobile hotspot را پیدا کرده و آن را هم فعال (یا روشن) کنید.

مرحله بعد، مرحله بسیار مهمی است، به ویژه اگر برای بار اول از هات اسپات استفاده می‌کنید یا رمز آن را فراموش کرده‌اید. برای رفتن به تنظیمات هات اسپات، کافی است انگشت تان را برای لحظاتی روی دکمه آن نگه دارید تا صفحه تنظیمات باز شود.

در این صفحه می‌تواند نام و پسورد هات اسپات را مشاهده کرده و در صورت نیاز، آنها را تغییر دهید. در این بخش گزینه‌های دیگری مانند محدود کردن دستگاه‌ها و دیوایس‌هایی که می‌توانند به این شبکه متصل شوند و باقی تنظیمات شبکه مانند انتخاب پروتکل‌های امنیتی هم در دسترس شما قرار دارد.

با انجام این تنظیمات، حالا شبکه وای فای دارید و می‌توانید با رایانه‌ای که کارت شبکه بی سیم دارد (مثل لپ تاپ) یا دیگر دستگاه‌های قابل اتصال به وای فای، به اینترنت متصل شوید.

نحوه هات اسپات کردن در iOS

برای اتصال به هات اسپات در گوشی‌های آیفون که محصول شرکت اپل هستند و سیستم عاملشان آی او اس نام دارد، باید وارد تنظیمات موبایل شوید که دکمه‌ای به شکل چرخ دنده است و گزینه personal hotspot را با کلیک روی آن، روشن کنید.

با این کار صفحه تازه‌ای باز می‌شود که با فعال کردن گزینه Allow Others to Join، هات اسپات فعال می‌شود و زیر آن، رمز شبکه دیده می‌شود و قابل تغییر است. البته روشن کردن اینترنت تلفن همراه یا همان سلولار، پیش فرض اتصال به اینترنت است که باید انجام داده باشید.

با انجام این کار، شبکه وای فای محلی شما (شبکه محلی بی‌سیم یا WLAN) آماده اتصال دیگر دستگاه‌ها و استفاده از اینترنت است.