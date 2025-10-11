شباهت ضربه بروسلی و جهانبخش به بازیکن روسیه + عکس

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که حتی به دعوت شدن او در شرایطی که عضو هیچ باشگاهی نیست، انتقاد وارد است در بازی با روسیه صحنه‌ای را رقم زد که در یادها باقی می‌ماند.

ضربه علیرضا جهانبخش به بازیکن تیم ملی روسیه در دیدار دوستانه‌ای که جمعه شب برگزار شد به ضربه بروسلی به کریم عبدالجبار در یک فیلم سینمایی، شباهت بالایی دارد.

به گزارش تابناک، احتمال تنها حرکت ماندگار علیرضا جهانبخش در ماه‌های اخیر در فوتبال، همان ضربه‌ای است که او با کف استوک به صورت بازیکن تیم ملی روسیه زد؛ البته نه از بابت تأثیر مثبت یا زیبایی آن، بلکه از نظر میزان عجیب بودن ضربه‌ای که در فوتبال کمتر اتفاق می‌افتد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال در حالی که هنوز تیم باشگاهی ندارد و بیش از ۶ ماه از آخرین بازی او برای یک تیم باشگاهی گذشته، همچنان پای ثابت اردوهای تیم ملی است. انتقادی که کادرفنی تیم ملی هیچ اهمیتی به آن نمی‌دهد و جهانبخش در این اردو هم به تیم ملی دعوت شد تا علاوه بر پر کردن جای یک بازیکن جوان و مستحق، به بازی‌های ملی خود اضافه کند.

جهانبخش در دیدار با روسیه نیز وارد زمین شد و بازوبند کاپیتانی را هم به بازو بست. او در دقایق پایانی بازی هم با یک لگد به صورت بازیکن روسیه، می‌توانست اخراج شود که البته داور میدان از این کار صرف نظر کرد. احتمالاً به این دلیل که بازی دوستانه بوده، داور هم چندان سخت‌گیری نکرد. با این حال ضربه کاپیتان تیم ملی ایران به صورت بازیکن روسیه، یادآور یک صحنه مشهور در سینمای جهان است که میان دو ورزشکار رقم خورده است.

فیلم سینمایی «بازی مرگ» که بازیگر نقش اول آن بروسلی است و نقش مقابل او را هم کریم عبدالجبار، بسکتبالیست سال‌های دور باشگاه لیکرز بازی می‌کند. در این فیلم بروسلی که نسبت به عبدالجبار قد و قامت کوتاهی دارد، با یک پرش ضربه‌ای را به صورت او می‌زند که حالا شبیه به ضربه جهانبخش به صورت بازیکن روسیه است.