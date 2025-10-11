En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شباهت ضربه بروسلی و جهانبخش به بازیکن روسیه + عکس

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران که حتی به دعوت شدن او در شرایطی که عضو هیچ باشگاهی نیست، انتقاد وارد است در بازی با روسیه صحنه‌ای را رقم زد که در یادها باقی می‌ماند.
کد خبر: ۱۲۶۲۰۹۷
| |
366 بازدید
|
۱

واکنش شمسایی به حذف تیم ملی از جام جهانی

ضربه علیرضا جهانبخش به بازیکن تیم ملی روسیه در دیدار دوستانه‌ای که جمعه شب برگزار شد به ضربه بروسلی به کریم عبدالجبار در یک فیلم سینمایی، شباهت بالایی دارد.

به گزارش تابناک، احتمال تنها حرکت ماندگار علیرضا جهانبخش در ماه‌های اخیر در فوتبال، همان ضربه‌ای است که او با کف استوک به صورت بازیکن تیم ملی روسیه زد؛ البته نه از بابت تأثیر مثبت یا زیبایی آن، بلکه از نظر میزان عجیب بودن ضربه‌ای که در فوتبال کمتر اتفاق می‌افتد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال در حالی که هنوز تیم باشگاهی ندارد و بیش از ۶ ماه از آخرین بازی او برای یک تیم باشگاهی گذشته، همچنان پای ثابت اردوهای تیم ملی است. انتقادی که کادرفنی تیم ملی هیچ اهمیتی به آن نمی‌دهد و جهانبخش در این اردو هم به تیم ملی دعوت شد تا علاوه بر پر کردن جای یک بازیکن جوان و مستحق، به بازی‌های ملی خود اضافه کند.

جهانبخش در دیدار با روسیه نیز وارد زمین شد و بازوبند کاپیتانی را هم به بازو بست. او در دقایق پایانی بازی هم با یک لگد به صورت بازیکن روسیه، می‌توانست اخراج شود که البته داور میدان از این کار صرف نظر کرد. احتمالاً به این دلیل که بازی دوستانه بوده، داور هم چندان سخت‌گیری نکرد. با این حال ضربه کاپیتان تیم ملی ایران به صورت بازیکن روسیه، یادآور یک صحنه مشهور در سینمای جهان است که میان دو ورزشکار رقم خورده است.

واکنش شمسایی به حذف تیم ملی از جام جهانی

فیلم سینمایی «بازی مرگ» که بازیگر نقش اول آن بروسلی است و نقش مقابل او را هم کریم عبدالجبار، بسکتبالیست سال‌های دور باشگاه لیکرز بازی می‌کند. در این فیلم بروسلی که نسبت به عبدالجبار قد و قامت کوتاهی دارد، با یک پرش ضربه‌ای را به صورت او می‌زند که حالا شبیه به ضربه جهانبخش به صورت بازیکن روسیه است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علیرضا جهانبخش بروسلی کریم عبدالجبار تیم ملی فوتبال بازی مرگ
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مقایسه عجیب حسین طیبی با سلنا گومز!
دو ستاره فوتسال ایران محروم از بازی با فرانسه!
پایان رویای جام جهانی برای ۳ فوتسالیست ایرانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
آخه تو رو خدا این چه خبریه؟فکر کردین خیلی بامزست؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۲ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
مطالبه زنانه در ایستگاه استطاعت مردانه/ ریشه‌های اصلی طرح تغییر در مهریه کجاست؟  (۵۶ نظر)
تغییرات مهم در دهک‌بندی و یارانه در راه است/زمان ثبت نام جدید برای دریافت سهام عدالت مشخص شد؟  (۵۴ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۴۷ نظر)
خانه‌تکانی دیرهنگام علی‌آبادی زیر تیغ استیضاح! /ماندن او به صلاح دولت نیست  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005IKP
tabnak.ir/005IKP