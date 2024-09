صداوسیما گزارشی از نشست مسعود پزشکیان با مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی پخش کرد و در بخشی از این گزارش به سراغ مدیران این رسانه‌ها رفت و از آنها در جلسه پرسید. یکی از این مهمان‌ها که خبرنگار صداوسیما یادش رفته بود صدایش را پایین بیاورد، گفت: «Well it's a lot better than Mr Raisi last year / خب بهتر از آقای رئیسی است که سال گذشته اینجا بود» اما خبرنگار صداوسیما ترجمه می‌کند: «سال گذشته آقای رئیسی در این نشست شرکت کرده بود!» این بخش را به همراه اندک قبل و بعدش می‌بینید.