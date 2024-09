تصاویر سفر تبلیغاتی شهاب حسینی به تورنتو

شهاب حسینی بازیگر ۵۰ساله برای نمایش جدیدترین فیلمش The Last Act در تورنتو حضور پیدا کرد. فیلم سینمایی The Last Act تازه ترین ساخته شهاب حسینی با حضور بازیگران و کارگردان این اثر در تازه ترین حضور بین‌المللی خود در روز چهاردهم سپتامبر در هشتمین دوره فستیوال Toronto International Nollywood Film Festival تورنتو به نمایش در آمد. شهاب حسینی چندین سال است که برای تولید فیلم در هالیوود تلاش کرده اما فیلم‌هایش نتوانسته در آمریکای شمالی موفقیت خاصی به دست بیاورد و در بهترین حالت از این جشنواره‌های محلی سردرآورده است. تصاویر شهاب در این جشنواره و حرف‌هایش را می‌بینید و می‌شنوید.