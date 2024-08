به گزارش تابناک از هلث لاین هلو سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها است و با بیماری‌هایی مانند انواع خاصی از سرطان و بیماری‌های قلبی مبارزه می‌کند. همچنین هلو برای کاهش مشکلات باروری مردان مفید است.

خواص هلو

هلو سرشار از فیبر، ویتامین و مواد معدنی است. آنها همچنین حاوی مفید هستند . ترکیبات گیاهی مانند آنتی اکسیدان ها، که می تواند به محافظت از بدن شما در برابر پیری کمک کند

یک هلو با اندازه متوسط (5.4 اونس یا 150 گرم) :

کالری 58 کالری

پروتئین 1 گرم

چربی کمتر از 1 گرم

کربوهیدرات 14 گرم

فیبر 2 گرم

فواید هلو

بر اساس نظریات طب چینی، بافت نرم این میوه برای درمان التهاب حاد معده بسیار مناسب است.

از پوره هلو پخته برای درمان سرفه‌های خشک استفاده می‌شود.

مصرف منظم هلو به نرم شدن ریه و روده‌ها کمک می‌کند.

از هسته هلوی رنده شده برای تقویت جریان خون استفاده می‌شود و تصور می‌شود باعث کاهش تومورها و فیبروز رحم می‌گردد.

150 گرم هلو 8 درصد از نیاز روزانه بالغین را به فیبر تامین می‌کند، بیشتر این فیبر از نوع محلول است که به حفظ سطح پایین کلسترول کمک می‌کند.

خواص هلو برای مردان

هلو (Peach) یکی از میوه‌های خوشمزه و مفید است که خواص زیادی برای سلامتی دارد. برای مردان، مصرف هلو می‌تواند فواید خاصی داشته باشد:

حفظ سلامت قلب: هلوها حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی مانند ویتامین C و بتاکاروتن هستند که می‌توانند به کاهش خطر بیماری‌های قلبی کمک کنند. این آنتی‌اکسیدان‌ها به کاهش التهاب و محافظت از دیواره رگ‌های خونی کمک می‌کنند.

سلامت پروستات: هلوها حاوی ترکیباتی مانند ویتامین A و ویتامین C هستند که می‌توانند به سلامت پروستات و پیشگیری از مشکلات آن کمک کنند.

سلامت پوست: ویتامین C موجود در هلو به تولید کلاژن کمک می‌کند و می‌تواند به سلامت و جوانی پوست کمک کند. این امر می‌تواند برای مردان مهم باشد، به خصوص برای حفظ ظاهر جوان‌تر.

تقویت سیستم ایمنی: هلوها حاوی ویتامین‌های مختلف و مواد معدنی هستند که می‌توانند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنند و به پیشگیری از بیماری‌ها کمک کنند.

مدیریت وزن: هلوها کم‌کالری و غنی از فیبر هستند. مصرف آن‌ها می‌تواند به کنترل وزن کمک کرده و احساس سیری طولانی‌تری را ایجاد کند.

بهبود گوارش: فیبر موجود در هلو می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه گوارش و جلوگیری از یبوست کمک کند.

پیشگیری از سرطان: آنتی‌اکسیدان‌های موجود در هلو می‌توانند به محافظت از سلول‌ها در برابر آسیب‌های اکسیداتیو کمک کرده و به کاهش خطر برخی انواع سرطان‌ها کمک کنند.

مصرف هلو به صورت منظم و به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی متعادل می‌تواند به بهبود کلی سلامتی و پیشگیری از بیماری‌ها کمک کند.

تاثیر هلو روی فشار خون بالا

غالباً افزایش فشار خون تا قبل از ابتلا به بیماری قلبی و یا بروز سکته با علائم و یا نشانه‌های خاصی همراه نیست و بنابراین تشخیص داده نمی‌شود. کاهش وزن اضافه و افزایش پتاسیم رژیم غذایی به کاهش فشار خون کمک می‌کند.

از آنجا که مصرف هلو موجب افزایش دریافت پتاسیم می‌شود، مصرف آن برای مبتلایان به این عارضه مفید است.



هلو، سرطان و بیماری قلبی

از آنجا که هلو غنی از آنتی اکسیدان‌های کاروتن، فلاونوئیدها و ویتامین C است، بنابراین می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با بیماری‌های قلبی و انواع خاصی از سرطان داشته باشد. با مصرف منظم هلو، موادمغذی موجود در این میوه می‌توانند در مراحل مختلف از بروز بیماری مداخله کنند و در مبارزه با بیماری مفید باشند.

تاثیر هلو روی ناباروری مردان

مطالعات نشان می‌دهند که دریافت مکمل 500 میلی‌گرم ویتامین C، دو بار در روز برای مردانی که مشکلات باروری دارند مفید است. در آزمایش‌های کلی انجام شده بر روی کیفیت اسپرم، نشان داده شده است که تنها ظرف یک هفته بعد از مصرف مکمل ویتامین C، اثر مثبتی در تعداد اسپرم‌ها، تحرک و طول عمر آنها داشت.

به طوریکه تعداد اسپرم‌های فاقد حرکـت از 37 درصد به 14 درصد کاهش یافت و این میزان بعد از 4 هفته به 11 درصد رسید و در مقابل، بر تعداد اسپرم‌های آزاد افزوده شد. برنامه‌های غذایی که میوه‌های غنی از ویتامین C، مانند هلو، به طور منظم در آنها گنجانده می‌شوند به حفظ سطح ویتامین C در بدن کمک می‌کنند.

مشاهده شده است که مصرف مقادیر زیاد ویتامین C خصوصاً برای افراد سیگاری که در معرض خطر رادیکال‌های آزاد قرار دارند بسیار حائز اهمیت است؛ در این افراد، دریافت روزانه 250 میلی‌گرم ویتامین C، از طریق گنجاندن میوه‌هایی مانند هلو در برنامه غذایی، تعداد اسپرم‌ها را به میزان 24 درصد و تحرک آنها را تا 18 درصد افزایش می‌دهد.

هلو و بیماری لثه

خونریزی لثه و شل شدن دندان‌ها از علائم اولیه کمبود ویتامین C هستند.نتایج حاصل از تحقیقات نشان می‌دهند که بیماری‌های لثه در افرادی که دریافت ویتامین C پایینی دارند سه و نیم برابر بیشتر از افرادی است که به میزان کافی ویتامین C دریافت می‌کنند.از آنجا که یک هلو متوسط حاوی 34 میلیگرم ویتامین C است بنابراین، منبع بسیار خوبی برای افزایش دریافت این ویتامین خواهد بود.