در روز دوازدهم رقابت‌های فوتبال یورو2024، چهار دیدار از گروه‌های C و D برگزار شد که اتریش تنها تیمی بود که با پیروزی زمین را ترک کرد.

به گزارش تابناک ورزشی، دوازدهمین روز از رقابت‌های فوتبال یورو 2024 عصر دیروز با برگزاری دو دیدار همزمان از گروه D آغاز شد.

در حساس‌ترین بازی، تیم اتریش در ورزشگاه المپیا اشتادیون شهر برلین دست به کار بزرگی زد و هلند را 3-2 شکست داد تا با 6 امتیاز و به عنوان صدرنشین راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شود. مالن (6 ـ گل به‌خودی)، اشمید (59) و سابیتزر (80) برای اتریش و خاکپو (47) و دپای (75) برای هلند گلزنی کردند. برای اولین‌بار در تاریخ اتریش، این تیم دور گروهی یورو را به عنوان سرگروه به پایان رساند؛ آن هم بالاتر از فرانسه و هلند! از سویی آمار رالف رانگنیک روی نیمکت اتریش بسیار خوب است؛ 15 برد،6 تساوی و4 شکست. با 60 درصد برد، این بهترین عملکرد دوران مربی‌گری رانگنیک است.

گلی که دنیل مالن در دقیقه 5:38 وارد دروازه خودی کرد، سریع‌ترین گل‌به‌خودی تاریخ یورو لقب گرفت. حالا از 27 گل‌به‌خودی که در کل تاریخ یورو زده شده، 18 مورد در دو دوره اخیر به ثمر رسیده؛ به عبارتی67 درصد از تمام گل به خودی‌های تاریخ جام ملت‌های اروپا. 11 گل به خودی در یورو 2020 و 7 گل به خودی در یورو2024 تا اینجای کار.

در دیگر بازی این گروه، فرانسه فرصت بسیار خوبی را برای صدرنشینی از دست داد و مقابل تیم قعرنشین لهستان به تساوی 1-1 رضایت داد.

در این بازی ابتدا کیلیان امباپه در دقیقه 56 از روی نقطه پنالتی برای فرانسه گلزنی کرد و د رادامه روبرت لواندوفسکی هم در دقیقه 79 از روی نقطه پنالتی نتیجه را به تساوی کشاند.

نکته حائز اهمیت اینکه در این بازی طلسم مهمی برای ستاره خروس‌ها شکست. کیلیان امباپه که 12 بار در جام جهانی گل زده، بالاخره پس از انجام 6 بازی و زدن 23 شوت در یورو 2020 و 2024، اولین گل خود در مسابقات یورو را به ثمر رساند. همچنین امباپه اولین بازیکن خروس‌ها است که در این دوره موفق به گلزنی می‌شود. پیش از این، تنها گل فرانسه توسط بازیکن اتریش زده شده بود! در سمت مقابل رسالت لوا، انداختن فرانسه در چاله بود! چرا که توقف فرانسه مقابل لهستان باعث از دست رفتن سرگروهی شد و آنها به سمتی از جدول مرحله حذفی رفتند که اسپانیا، پرتغال و آلمان هم حضور دارند.

در جدول رده‌بندی این گروه اتریش با 6 امتیاز صدرنشین شد، فرانسه با 5 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و هلند با 4 امتیاز به رتبه سوم بسنده کرد. بدین ترتیب هر سه تیم از این گروه صعود کردند.

گفتنی است در پایان دیدار فرانسه و لهستان، لوکاژ اسکوروپسکی به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی شد. دروازه‌بان لهستان در این بازی 7 سیو داشت و بارها مهاجمان فرانسه را در گلزنی ناکام گذاشت. مارسل سابیتزر هم عنوان بهترین بازیکن دیدار جذاب هلند و اتریش را به خود اختصاص داد. این بازیکن که در ترکیب اصلی اتریش حضور داشت، گل سوم تیمش را در دقیقه 80 به ثمر رساند. او همچنین 10.6 کیلومتر دوندگی داشت و 71 درصد پاس صحیح به ثبت رساند. سابیتزر در سومین دوره حضورش در یورو موفق شد اولین گلش در این رقابت‌ها را به ثمر برساند و باعث سومین برد تاریخ کشورش در مسابقات یورو شد.

صعود دانمارک و اسلوونی با شرایطی عجیب

دوازدهمین روز رقابت‌های فوتبال یورو 2024 با ثبت دو تساوی بدون گل در دیدارهای همزمان گروه C به پایان رسید که در نهایت انگلیس با 5 امتیاز صدرنشین شد.

در یکی از این دیدارها که انگلیس و اسلوونی در ورزشگاه کلن مقابل هم قرار گرفتند، سه شیرها بازهم عملکرد دور از انتظاری داشتند. انگلیسی‌ها با اینکه مالکیت توپ را در اختیار داشتند اما در ایجاد فرصت گلزنی موفق نبودند. مهمترین حمله آنها در دقیقه 20 و گلزنی بوکایو ساکا بود که این گل به دلیل آفساید فیل فودن مردود شد.

در دیگر دیدار این گروه، جدال تیم‌های دانمارک و صربستان در ورزشگاه آلیانز آره‌نای شهر مونیخ برگزار شد و این بازی نیز همچون دیگر بازی همزمان گروه C افت و خیز چندانی نداشت و کسل کننده بود. با توجه به نتایج گروه C، اسلوونی و دانمارک در تمامی زمینه‌ها (گل زده و خورده، بازی رودررو، کارت زرد و قرمز) برابر بودند و برای تعیین تیم دوم، شرایط دو تیم در مرحله انتخابی یورو ۲۰۲۴ ملاک قرار گرفت. این دو تیم در مرحله مقدماتی یورو نیز هم‌گروه بودند و امتیاز دو تیم آن‌جا هم برابر بود، اما یک برد و یک تساوی در دو بازی رودررو برای دانمارک باعث شد تا این تیم یک سال بعد، از آن پیروزی بهره ببرد و در یورو، بالاتر از اسلوونی در رده دوم جدول گروه C قرار بگیرد.

در پایان این مسابقه کریستین اریکسن به عنوان بهترین بازیکن میدان لقب گرفت. هافبک 32 ساله منچستریونایتد که تا دقیقه 88 در زمین حضور داشت، 71 درصد پاس صحیح و 11.6 کیلومتر دوندگی داشت. اریکسن با حضور در ترکیب تیمش مقابل صربستان به رکورد ۱۳۳ بازی ملی رسید و از سیمون کیائر در فهرست بیش‌ترین بازی ملی برای دانمارک عبور کرد. در پایان دیدار انگلیس و اسلوونی هم آدام چرین به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد. هافبک تیم اسلوونی که 90 دقیقه برای تیمش بازی کرد، 11.8 کیلومتر دوندگی داشت و 74 درصد پاس صحیح به ثبت رساند.

انگلیس خسته کننده ترین تیم جام!

طی سه بازی در یورو2024 که یک سمت آن انگلیس بوده، مجموعا امید به گل (3.39) ثبت شده که بدترین آمار تورنمنت است. از سویی شاگردان ساوت‌گیت با ثبت امید به گل 2.26 در بازی دیشب، آماری بدتر نسبت به تیم‌های گرجستان، آلبانی و اسلوونی در‌ جام ملت های این دوره داشته اند. در واقع انگلیس را می توان خسته‌کننده‌ترین تیم جام دانست. آمار خط حمله انگلیس واقعا افتضاح است؛ تیمی که در خلق موقعیت مشکل دارد. این در حالی است که 4 عنصر هجومی ثابت انگلیس (کین، بلینگام، فودن و ساکا) در فصلی که گذشت، مجموعا 114 گل زدند!

در این شرایط به نظر می رسد ساوت‌گیت، دل‌خوش به خط دفاع و دروازه بان تیمش است. جردن پیکفورد، دروازه‌بان تیم ملی انگلیس، با بسته نگه‌داشتن دروازه خود برابر اسلوونی به رکورد 11 کلین‌شیت در رقابت‌های معتبر ملی برای انگلیس رسید. پیکفورد 30 ساله این آمار را در 22 بازی (جام‌ جهانی و یورو) ثبت کرده و بعد از او پیتر شیلتون افسانه‌ای با 10 کلین‌شیت قرار دارد.