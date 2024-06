چرا مقاله علمی پزشکیان سلب اعتبار شد؟

به گزارش تابناک، در مورد مقاله سلب اعتبار شده مسعود پزشکیان در سال ۲۰۱۹: گروهی از محققین در مقاله‌ای که دکتر مسعود پزشکیان در آن نویسنده اول است، در سال ۲۰۰۹ مقاله ای با عنوان "Fatty acid composition of epicardial and subcutaneous human adipose tissue" در مجله ی Metabolic Syndrome and Related Disorders منتشر کرده اند.

در سال ۲۰۱۹ نیز گروهی دیگر مقاله‌ی دیگری با عنوان "Relationship of Epicardial and Subcutaneous Fatty Acids With Serum Lipids and Vascular Cramps in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft" این بار در مجله Crescent Journal of Medical and Biological Sciences منتشر می‌کنند در این مقاله پنج نویسنده (شامل دکتر مسعود پزشکیان) مشارکت داشته اند.

چهار نفر از آنها در مقاله ۲۰۰۹ نیز همکاری داشته‌اند و فقط نویسنده مسئول مقاله جدید در مقاله قبلی حضور نداشته است. در این مقاله مسعود پزشکیان نویسنده اول یا مسئول نبوده است. ظاهرا مقاله ۲۰۱۹ به نوعی duplicatiion از مقاله ۲۰۰۹ بوده است. در نتیجه خود نویسنده مسئول مقاله ۲۰۱۹ با موافقت بقیه نویسندگان از مجله خواسته است تا مقاله پس گرفته شود.

در بیانیه سلب اعتبار، نویسنده مسئول گفته است که برخی از داده‌ها، بدون ارجاع از مقاله قبلی به دلیل ارتباط و هماهنگی نادرست (miscommunications) با نویسندگان و تایید نگرفتن از همه نویسندگان، کپی شده/نادرست ارائه شده (duplicated/misrepresented) است.