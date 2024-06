به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها تا به حال حتما خبردار شده‌اید که سِلِنا گومز در هفته گذشته موفق شد جایزه باارزش برترین بازیگر زن سال 2024 را در فستیوال کن به خود اختصاص دهد. سلنا این جایزه را همراه با سه بازیگر زن دیگر برنده شد تا کارنامه هنری و لیست جوایز او نه فقط به عنوان یک خواننده پاپ و موزیسین بلکه به عنوان یک بازیگر موفق هم باورنکردنی و رشک برانگیز شود. این هنرمند که تنها 31 سال دارد انگار اشتهایی تمام نشدنی برای موفقیت در هر رشته‌ای که اراده کند(از خواننده پاپ گرفته تا بازیگر فیلم و سریال، از تهیه کننده اجرایی گرفته تا یک صاحب کسب و کار و ...) دارد و حالا دیگر هر فردی در صنعت سرگرمی برای قدرت او احترام قائل است.

شاید وقتی چند سال پیش خبر بازی او در سریال‌ها شنیده می‌شد همه گمان می‌کردند یک خواننده دیگر در حال ماجراجویی در رشته‌ای است که چیزی از آن نمی‌داند. در این مقاله به بهانه جایزه باارزش کن و همه این بحث‌ها نگاهی می‌اندازیم به روند شکل گرفتن بازیگری به نام سلنا گومز و خواهیم دید کارنامه این فرد به عنوان بازیگر تا چه اندازه درخورِ تحسین است.

همه‌چیز از ۱۰ سالگی آغاز شد(۲۰۰۲)

پیش از همه آهنگ‌ها، فیلم‌ها و سریال‌ها و بِرند محصولات زیبایی، یک کودک 10 ساله بااستعداد وجود دارد که موفق شده در سال 2002 اولین نقش زندگی‌اش را در یک سریال تلویزیونی مخصوص کودکان با نام بارنی و دوستان به دست بیاورد. سلنا دو سال مشغول بازی در این سریال بود و البته بسیاری از رقبا و همکارهای آینده‌اش در موزیک را مانند دمی لوواتو در همین سال‌ها در تلویزیون دیزنی ملاقات کرد.

بسیاری از مخاطبان "بارنی و دوستان" وقتی استعداد سلنا در اجرا و خواندن آهنگ‌های کودکانه را مشاهده می‌کردند، می‌توانستند موفقیت‌های آینده این کودک در موسیقی را پیشبینی کنند.

پنج سال بعد؛ دختری که دنیای دیزنی را شیفته خود کرد(۲۰۰۷)

سلنا هرچه بزرگتر می‌شد قابلیت‌های بیشتری مخصوصِ ستاره‌ها را از خود بروز می‌داد. او که حالا سابقه بازی در چند اثر کودکانه را در کارنامه داشت و در سریال‌های محبوب دیزنی مانند هانا مونتانا و The Suite Life if Zack & Cody به عنوان بازیگر مهمان درخشیده بود با یک انتخاب همه‌چیز را تغییر داد. سلنای 15 ساله شخصیتی به نام الکس روسو را در سریالی به نام Wizard of Waverly Place بازی کرد، شخصیت و سریالی که هنوز هم طرفداران پروپا قرص خودش را دارد. سلنا تا سال 2012 و 20 سالگی به بازی در این سریال محبوب ادامه داد و در همین حال در پروژه‌های دیگری مانند "برنامه محافظت از شاهزاده‌ها"(بازی در کنار دِمی لوواتو) و "یک داستان سیندرلای دیگر" می‌درخشید.

البته که در این مقاله قرار است بر حرفه بازیگری سلنا تمرکز کنیم اما همه‌چیز وقتی درخشان‌تر می‌شود که بدانیم سلنا از سال 2009 و 17 سالگی در کنار این پروژه‌ها وارد موسیقی شد و گروه بسیار موفق Selena Gomez & the Scene را به وجود آورد. این گروه با آهنگ‌هایی چون naturally، Who Says، Love You Like a Love Song به طرفداران پاپ اعلام کرد که ستاره جدیدی متولد شده است. سلنا و گروهش از سال 2009 تا زمان جدا شدن اعضای گروه در سال 2012، هر سال یک آلبوم روانه بازار کردند.

۲۰۱۳ و تصرف بازار موسیقی پاپ به عنوان یک آرتیست تنها یا سولو

سلنا که انگار استاد بلند کردن چندین هندوانه سنگین با دو دستش بود، هم‌زمان با پروژه‌های بازیگری موفق شد خودش را به عنوان یک خواننده در بازار بی‌رحم موسیقی پاپ در آمریکا تثبیت کند و این روند با تک‌آهنگ Come & Get در سال 2013 آغاز شد. سلنای 20 ساله در این سال با انتشار آلبوم "رقص ستاره‌ها" موفق شد تصویر آن دختربچه بامزه را از ذهن طرفدارانش پاک کند و از نظر موسیقیایی هم به سمت ترانه‌های تند و تیزتر و سبک Dance- Pop رفت. او دو سال بعد هم آلبوم موفق Revival را روانه بازار کرد.



۲۰۱۷؛ بازگشت به تلویزیون و آزمودن نقش تهیه کننده اجرایی

سلنا که قصد نداشت هیچ‌کدام از شاخه‌ها را رها کند در سال 2017 یک شاخه جدید هم اضافه کرد و با نقش تهیه کننده اجرایی و در کنار مادرش به تلویزیون بازگشت. سلنا که حالا دیگر موفق شدنش عادی‌ترین اتفاق ممکن بود موفق شد درامِ پرتماشاگر و محبوبِ نتفلیکس یعنی 13 Reasons Why را تهیه کند. جالب است بدانید این دختر با استعداد حتی در زمان تعطیلی پروژه‌ها و دوران کرونا هم ماجراجویی‌هایش را رها نکرد.

سلنا در این دوران آشپزی در خانه را آزمود و حتما می‌توانید حدس بزنید که این پروژه هم با نام Selena + Chef بسیار محبوب شد و فصل‌های بعدی آن پیشاپیش خریداری شد. سلنا در همین دوران در چند فیلم مستقل هم بازی کرد.

۲۰۲۱ و فقط قتل‌های داخل ساختمان



سلنا که حالا ثابت کرده بود استاد گرفتن بهترین تصمیم‌هاست پس از سال‌ها دوری دوباره به عنوان بازیگر به تلویزیون برگشت و نتیجه آن سریال موفق Only Murders in the Building در سال 2021 بود. مخاطبان هم از تماشای دوباره سلنا در تلویزیون خوشحال بودند و هم از یک سریال کمدی و رازآلود خوش‌ساخت لذت می‌بردند و به همین دلیل فصل دوم فقط قتل‌های داخل ساختمان یا OMITB حتی موفق‌تر از فصل اول بود. سلنا در این سریال شخصیتی به نام مِیبِل مورا را در کنار دو غول ژانر کمدی یعنی استیو مارتین و مارتین شورت بازی می‌کرد. تماشای بازی سلنا در کنار این بازیگران حرفه‌ای دیگر شکی برای کسی باقی نمی‌گذاشت. سلنا نه فقط خواننده و موزیسین بلکه بازیگر هم متولد شده بود.

۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳؛ سری که حسابی شلوغ بود

سلنا در سال 2020 دوباره و پس از 5 سال عدم فعالیت در موسیقی با آلبومی در سبک Dance- pop و نام Rare به موسیقی بازگشت و آهنگ‌های موفقی چونRare و Lose You to Love Me را تحویل مخاطبانش داد.

سلنا در اقدامی از پیش طراحی‌شده و همزمان با آلبوم، خط تولید برند اختصاصی‌اش در محصولات زیبایی و لوازم آرایشی را با نام Rare افتتاح کرد.

سلنا یک سال بعد با مستندِ پرتماشاگرش به نام Selena Gomez: My Mind & Me هم به طرفدارانش اجازه داد تا بیشتر با زندگی خصوصی‌اش آشنا شوند و هم خبر از کار کردن بر روی چهارمین آلبوم استودیویی‌اش داد. سلنا البته در همین سال‌ها با به اشتراک گذاشتن اخباری از سلامت روانی و جسمی‌اش(مبارزه با بیماری لوپِس) اندکی طرفدارانش را نگران کرد.

و در نهایت سال ۲۰۲۴ و رکورد ۹ دقیقه ایستاده تشویق شدن در فستیوال فیلم کن

وقتی چند روز پیش سلنا گومز و همکارانش در اولین نمایش فیلم Emilia Perez در فستیوال فیلم کن به شدت تشویق شدند احتمالا نمی‌دانستند در حال تجربه شکسته شدن یک رکورد هستند. سلنا که صورتش از اشک شوق خیس شده بود نمی‌دانست تابحال هیچ فیلمی(حتی بزرگترین آثار سینمایی تاریخ) نتواسته به رکورد 9 دقیقه تشویق ممتد در این فستیوال دست یابد. اما با وجود چنین استقبالی از طرف تماشاچیان فرانسوی و منتقدان، امیلیا پرز چگونه فیلمی است و مهم‌تر از آن آیا بازی سلنا در این فیلم درخشان است؟



امیلیا پرز

امیلیا پرز یک فیلم موزیکال در ژانر کمدی و جرم و جنایت است و توسط ژاک آدیارد نوشته و کارگردانی شده است.

سلنا در این فیلم با زویی سالدانا، کارلا سوفیا گسکون و آدریانا پاز هم‌بازی است، 4 زنی که موفق به کسب عنوان برترین بازیگر زن فستیوال فیلم کن در سال 2024 شده‌اند. سلنا که فرانسه را ترک کرده بود این خبر خوش را از هم‌بازی‌اش زویی سالدانا دریافت کرد.

لیلی گلادستونِ بازیگر که عضوی از هیئت داوران بود درباره انتخاب 4 بازیگر از یک فیلم برای یک جایزه گفت:"ما خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود تنها یک نوت را از میان یک هارمونیِ هماهنگ برای تحسین کردن انتخاب کرد. آن‌ها در کنار هم قوی‌تر هستند و به همین دلیل تصمیم گرفتیم جایزه بهترین بازیگر زن را به این شکل اهدا کنیم."

سلنا درباره این تجربه و البته صحبت کردن و خواندن به زبان اسپانیایی گفت:" البته من از کل تجربه و همکاری با این تیم بسیار راضی هستم اما احساس می‌کنم می‌توانستم به ویژه در اسپانیایی صحبت کردن عملکرد بهتری داشته باشم."

مخاطبان و منتقدانی که شانس تماشای امیلیا پرز را داشته‌اند بازی هر 4 بازیگر زن این فیلم به ویژه سلنا گومز و کارلا سوفیا گسکون را بسیار تحسین می‌کنند.