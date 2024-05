اگر می‌خواهید با راه‌های آسان دانلود کتاب راز اثر راندا برن و 3 کتاب فوق‌العاده آشنا شوید، این مقاله برای شما خواهد بود. ما قصد داریم 3 کتاب به شما معرفی کنیم که می‌توانند تا حد زیادی در نگرش شما به زندگی تفاوت ایجاد کنند. کافی‌است همراه ما باشید تا یک‌ قدم به این ایجاد تفاوت نزدیک شوید.

کتاب راز اثر راندا برن

اولین کتاب از بین 3 کتابی که قصد معرفی‌شان به شما را داریم، راز از راندا برن نویسنده استرالیایی نام دارد. او کتاب‌های زیاده نوشته اما عمده شهرت وی به‌دلیل همین کتاب راز است. کتاب‌های راز نیز یک‌سری کتاب هستند اما از بین همه آن‌ها اولین کتابی که منتشر شده محبوبیت بیشتری دارد. به‌نظر هم می‌رسد که دیگر مجموعه‌های راز به‌سبب موفقیت این کتاب نگاشته شده‌اند.

برن در سال 2007 از‌سوی مجله تایم به‌عنوان تاثیرگذارترین فرد در دنیا معرفی شد. اول بیایید به این نگاه کنیم که خود برن درباره کتابش چه می‌گوید:

«پرتویى از «راز بزرگ» بر دلم تابیده بود و درکى اجمالى از آن به‌دست آورده بودم راز زندگى. این پرتو از کتابى بر دلم تابیده بود که قدمتى یک‌صد ساله داشت. باورم نمى‌شد این همه آدم از راز باخبر بوده باشند. با شگفتى از خود مى‌پرسیدم: «چرا این راز را همه مردم نمى‌دانند؟» اشتیاقى سوزان براى سهیم شدن این راز با همگان شعله‌ورم کرده بود. جستجویى را آغاز کردم براى یافتن کسانى که زنده بودند و از این راز باخبر.»

کتاب راز تلاش می‌کند تا انسان را با توانایی‌هایش آشنا کند. در واقع این کتاب راز اصلی را توانایی انسان برای غلبه به هر چیزی می‌داند. این کتاب عقیده دارد که هیچ‌چیزی جلوی آرزو‌های انسان را نمی‌گیرد.

راز اصلی شکوه، انسانی انسان‌هاست. این کتاب درباره قانون جذب حرف می‌زند و طرز کار جذب فرکانس‌ها را توضیح می‌دهد. شما نیز می‌توانید با دانلود کتاب راز اثر راندا برن به این راز دست پیدا کنید. در ادامه شما را به خوانش بخش خیلی کوتاهی از کتاب دعوت می‌کنیم:

قدرت کلام را دست‌کم نگیر:

کلام در زندگی انسان نقشی تعیین‌‌کننده دارد.

مثلا روزی زنی از من پرسید چرا زندگی‌اش دست‌خوش فقر و تنگدستی شده است؟ او روزگاری صاحب مال فراوان بود، دریافتیم که او همواره خسته از اداره‌ی آن خانه و زندگی، یکریز می‌گفته: «دیگر از همه چیز به تنگ آمدم، کی می‌شود تنها در یک لانه زندگی کنم»

و افزود: «بله، اکنون تنها و در یک خانه‌ی کوچک زندگی میکنم!»

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد اثر هنریت کلاوسر

خیلی خلاصه می‌توانیم بگوییم که تمام این کتاب درباره نوشتن و خلق‌کردن است. این کتاب به شما توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان چیزی را با خواستن یا اگر درست‌تر بخواهیم بگوییم، نوشتن به‌دست آورد. این کتاب در 20 فصل نوشته شده و توضیح می‌دهد که چگونه انسان‌هایی با نوشتن آرزو‌های خود به آن خواسته‌ها رسیده‌اند. ایده این کتاب بسیار ساده است. شاید در همان یک صفحه اول بتوانید چنین ایده‌ای را به‌راحتی درک کنید.

اما باقی کتاب شرح این ایده است و اینکه چگونه می‌توان به آن رسید. هنریت کلاوسر خلاف برن یک نویسنده تحصیل‌کرده آمریکایی بوده که استاد دانشگاه هم هست. او تا به امروز 4 کتاب نوشته که هر 4 کتاب آن آثاری موفق و پرفروش بوده‌اند. اما همچنان موفق‌ترین کتاب آن بنویس تا اتفاق بیفتد نام دارد.

با هر دو طرف مغزت بنویس

قلبت را روی کاغذ بیاور

اشاره کرد. کتاب Write It Down; Make It Happen دارای نقل‌قول‌های معروف بسیاری است. از معروف‌ترین این نقل‌ها باید به موارد زیر اشاره داشت:

"وقتی هدفی را با حسن‌نیت می‌نویسید، از کجا می‌دانید که در مسیر درست قرار دارید؟ علائم، همه‌جا دور و بر شما وجود دارند."

"مهم نيست فكر كنى چقدر آدم باحال، با استعداد، تحصيل‌كرده و ثروتمندى هستى، رفتارى كه با ديگران دارى همه چيز را درباره تو خواهد گفت."

کتاب نیمه تاریک وجود اثر دبی فورد

آخرین کتابی که قصد معرفی‌اش به شما را داریم، کتابی از نویسنده، سخنران و معلم آمریکایی است. فورد را می‌توانیم به‌لحاظ بیوگرافی به‌شدت غنی‌تر از 2 نویسنده پیشین بدانیم. کتاب نیمه تاریک وجود از او با نام کامل The Dark Side of the Light Chasers ترکیبی از روانشناسی مدرن با دستورالعمل‌های معنوی است که در نهایت به انسان‌ها کمک می‌کند تا نیمه تاریک وجودی خودشان را بشناسند از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای بازیابی قدرت استفاده کنند.

یکی از ترجمه‌های کتاب نیمه تاریک وجود توسط فرناز فرود انجام شده که دسترسی به این ترجمه هم برای شما ازطریق فیدیبو امکان‌پذیر خواهد بود. می‌توان گفت که این کتاب تا حدودی از مفاهیم علمی نیز برای توضیح ایده خود بهره می‌برد و همانند 2 کتاب پیشین نیست. از معروف‌ترین نقل‌قول این کتاب می‌توان به پاراگراف زیر اشاره کرد:

پشت نقاب اجتماعی ما، هزاران چهره پنهان شده‌اند. هر چهره، شخصیتی از آن خود دارد و هر شخصیت، ویژگی‌های مخصوص به خود را داراست.

با گفت‌وگوی درونی با این شخصیت‌های فرعی، تعصب‌ها و پیش داوری‌های خودخواهانه‌تان را به جواهراتی گران‌بها تبدیل می‌کنید.

هنگامی‌ که هر کدام از جنبه‌های سایه خود را می‌پذیرید، به تدریج نیرویی را که به دیگران تسلیم کرده‌اید، بازپس می‌گیرید و پیوندی بر پایه اعتماد با وجود اصیل خود برقرار می‌کنید.

جمع‌بندی

