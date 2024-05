چگونه از کلاس خصوصی زبان انگلیسی نتیجه بگیریم؟

هر روز که می‌گذرد، افراد بیشتری تمایل به استفاده از خدمات کلاس خصوصی زبان انگلیسی برای رسیدن به بهترین نتیجه پیدا می‌کنند. در واقع نتایج حاصل شده تا به امروز سبب می‌شود که افراد بیشتری تمایل به استفاده از این کلاس‌ها داشته باشند. استفاده از هنر معلم خصوصی برای بهبود مهارت‌های زبانی مثل صحبت کردن همانند افراد نیتیو از نظر زمانی و هزینه به‌صرفه‌تر از کلاس‌های عمومی و دوره‌های از پیش ضبط شده است. در این مطلب می‌خواهیم با راهکارهایی چون مدیریت زمان، استفاده از نرم‌افزارهای آموزشی چون Duolingo و حضور فعال بهترین نتیجه را به دست آورید.

انتخاب مدرس باتوجه‌به هدف و نیاز

نیاز افراد متفاوت در زمینه یادگیری زبان انگلیسی به صورت کلاس خصوصی زبان انگلیسی با یکدیگر متفاوت است. به‌عنوان‌مثال ممکن است فردی برای مهاجرت نیاز به کسب نمره قبولی 70 از 90 در آزمون PTE داشته باشد، در مقابل فرد دیگری برای مهاجرت و پذیرش دانشگاه نیاز به نمره قبولی 7 آیلتس داشته باشد. این دو فرد نیازهای متفاوتی دارند و باید براساس آزمون، نمره مورد نیاز و زمانی که دارند، بهترین مدرس را انتخاب کنند.

همچنین در انتخاب مدرس حتما در رابطه با منابع آموزشی بپرسید و منابع آموزشی را نیز بررسی کنید. علاوه‌بر این، پیشنهاد می‌کنیم که هزینه را اولویت اول انتخاب قرار ندهید. دستمزد مدرس‌ها معمولا براساس تجربه و مهارت آن‌ها مشخص می‌شود. در نتیجه مدرس‌هایی که دستمزد پایینی دریافت می‌کنند، ممکن است تجربه کافی نداشته باشند. البته این موضوع را علاوه‌بر قیمت، با بررسی نظرات درج شده در پروفایل مدرس تعیین کنید.

پیشنهاد ما برای انتخاب مدرس مناسب کلاس خصوصی انگلیسی کمک گرفتن از پلتفرم‌های کلاس خصوصی ازجمله موارد زیر است:

VIPKid؛ پلتفرمی برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان

Italki؛ سایت آموزش زبان‌های متفاوت با تنوع مدرس بالا

Preply؛ سایت آموزش زبان انگلیسی بین‌المللی با امکان برگزاری جلسه آزمایشی رایگان

Verbling؛ سایت آموزش زبان با تنوع اساتید بالا و پرداخت بین‌المللی

استاد بانک؛ نخستین سایت برگزاری کلاس آموزش خصوصی زبان در ایران و تنوع مدرس زبان انگلیسی بالا

همچنین اگر می‌خواهید از خدمات سایت‌های جهانی برای آموزش زبان انگلیسی استفاده کنید، برای اطمینان می‌توانید از اطلاعات سازمان The National Tutoring Association،The College Board و The Association of American Language Teachers بهره ببرید.

آمادگی پیش از کلاس؛ نکته‌ایی مهم برای تاثیرگذاری بهتر کلاس خصوصی زبان

آمادگی پیش از هر کلاسی در هر مبحثی یکی از نکات مهم برای افزایش بهره‌وری است. همچنین شما پیش از کلاس زمان کافی برای برطرف کردن نقاط ضعف خود دارند. به‌عنوان‌مثال اگر در مهارت گفتاری مشکل دارید و نمی‌توانید برای آزمون تافل مکالمه‌ای حرفه‌ای انجام دهید، پیشنهاد می‌کنیم کنار حل تمرین کتاب‌های کمک آموزشی از نرم‌افزارهای آموزشی مخصوص مکالمه چون HelloTalk استفاده کنید.

این برنامه‌های آموزشی زبان به شما آمادگی بیشتری برای حضور در کلاس می‌دهد. در نتیجه از کلاس انگلیسی خود نتیجه بهتری خواهید گرفت.

اهمیت مهارت‌های یادگیری را جدی بگیرید

اگر شما یادگیرنده خوبی نباشید، بهترین استاد زبان خصوصی نیز نمی‌تواند برای شما کاری انجام دهد. در نتیجه در طول آموزش علاوه‌بر تمرکز روی یادگیری زبان، روی مهارت‌های یادگیری خود نیز کار کنید. به‌عنوان‌مثال توانایی حل مسئله در زمان کوتاه کمک‌ می‌کند تا شما بتوانید در صورت ایجاد مشکل در طول آزمون‌های زبان انگلیسی بتوانید مشکل خود را حل کنید.

همچنین نسبت به مدرس خود علاوه‌بر تفکر مثبت، تفکر انتقادی نیز داشته باشید. به‌عنوان‌مثال اگر احساس می‌کنید با کمک وبسایت‌های آموزشی چون Duolingo ممکن است به نتیجه بهتری دست پیدا کنید و مدرس از این امکان استفاده نمی‌کند، نظر خود را بیان کنید. همچنین می‌توانید برای تقویت مهارت‌های زبان چون خواندن از مدرس بخواهید که منابعی چون کتاب‌های زبان در سطح خودتان را معرفی کند. بدین‌گونه همگام با کلاس پیشرفت بیشتری را تجربه خواهید کرد.

تمرکز روی مباحث کلاس زبان؛ نقطه قوت برای رسیدن به نتیجه بهتر

بسیاری از افراد به محض ثبت‌نام در کلاس خصوصی زبان تصمیم می‌گیرند که کلاس‌های دیگری را نیز بگذارنند. این موضوع در مورد انسان‌ها کاملا طبیعی است و ذات یادگیرنده انسان معمولا فرد را به این سمت هدایت می‌کند.

به‌همین‌دلیل پیشنهاد می‌کنیم برای مدیریت زمان و رسیدن به نتیجه بهتر از آموزش خصوصی زبان انگلیسی تمرکز خود را روی کلاس خود بگذارید و بیشتر وقتتان را به این موضوع اختصاص دهید که به نتیجه دلخواه دست پیدا کنید. در مقاله How to Get the Most Out of Your Private English Tutor نکات دیگری از نظر یادگیری برای رسیدن به نتیجه بهتر بیان شده است.

بازخورد گرفتن؛ نکته‌ای مهم برای اطمینان از مسیر درست

براساس یکی از نکاتی که در مقاله 10 Tips for Making the Most of Your Private English Lessons مطرح شده است، در طول مسیر یادگیری زبان به صورت خصوصی باید همواره از میزان یادگیری خود بازخورد بگیرید. به‌عنوان‌مثال اگر در جلسه اول در مهارت‌های شنیداری زبان یا لیسنینگ مشکل داشتید، پیشنهاد ما به شما این است که فیلم زبان اصلی‌ای را ببینید و مهارت شنیدن خودتان را بسنجید.

البته توجه کنید که فیلم باید در سطح شما باشد. بدین گونه به مرور متوجه خواهید شد که تا چه حد پیشرفت کرده‌اید. اگر در طول آموزش پیشرفتی حاصل نشده است، این موضوع را با مدرس خود مطرح کنید، بهتر است در صورت عدم پیشرفت راه‌حلی برای این موضوع پیدا شود. درغیر‌این‌صورت بهره‌وری کلاس زبان خصوصی کاهش پیدا می‌کند.

استاد بانک؛ سایت آموزش خصوصی زبان با اساتید مجرب

اگر به دنبال انتخاب یکی از بهترین استاد زبان انگلیسی برای برگزاری کلاس خصوصی هستید؛ استادبانک با فیلترهایی که برای اساتید خود درنظر گرفته است، به شما کمک می‌کند. همچنین شما در استاد بانک می‌توانید درخواست معلم خصوصی به صورت حضوری را در شهر خود ثبت کنید. همچنین امکان برگزاری یک جلسه آزمایشی برای پرسیدن سوالات اولیه چون کتاب‌هایی درسی که مدرس برای آموزش نوشتن، خواندن، گرامر زبان انگلیسی و مکالمه استفاده می‌کنند، وجود دارد.

