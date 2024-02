تمساح گیشه پسند

«وقتی تمساح می خواد پوست بندازه به هیچی فکر نمی کنه چون بقاء از همه چی براش مهمتره!» این مانیفست بازیگر پوکرباز فیلم است. تمساح خونی اصطلاحی در بازی پوکر است و به بازیکنی تمساح می‌گویند که چیزی برای از دست دادن ندارد! «تمساح خونی» نخستین فیلم بلند داستانی جواد عزتی در مقام کارگردان برخلاف انتظارها یک تلاش برای نمایش مهارت کارگردانی همچون بسیاری از فیلمسازان اولی نیست، بلکه کوششی حرفه‌ای برای خلق یک کمدی پرمخاطب است. جواد عزتی که در این سال‌ها با حضور در پروژه‌های متعدد تجربه کافی به دست آورده، با دوستان نزدیکش فیلمی ساخته که احتمالاً در کنار صبحانه با زرافه، یکی از دو فیلم دارای ظرفیت فروش است.

علاوه بر جذابیت جواد عزتی که خود به تنهایی پتانسیل تصاحب گیشه را دارد، او حالا پشت دوربین و روی صندلی کارگردانی هم نشسته و جنس کمدی اکشن‌ گیرای سینمای ایران در سال های اخیر را کارگردانی کرده است که به گفته خودش در سینمای ایران قصد ارائه‌اش به عنوان نمونه به سینمای ایران را داشته است. «تمساح خونی» کمدی موقعیت که اتفاقا فیلمنامه جدی هم ندارد، در روزهایی به نمایش در خواهد آمد که جامعه نیاز بیشتری به سرزندگی و شادابی دارد.

یکی از جذاب ترین سکانس های فیلم مربوط به کازینو است که تمساح خونی اتفاقا موفقیت در گیشه را هم تا حدودی مرهون همین سکانس‌ها خواهد بود؛ جمع شدن بازیگرانی چون پژمان جمشیدی، مهران غفوریان، کامبیز دیرباز، مهدی حسینی‌نیا و هومن حاجی‌عبداللهی پای میز پوکر و طنازی های کلامی و غیرکلامی که پای تماشاچی را به سالن باز خواهد کرد. این سکانس متاثر از سریال‌های شبکه نمایش خانگی خارجی، فاقد الگوهای خلاق است و سراغ کادر و موقعیت‌های امتجان پس داده رفته‌اند اما برای تماشاگر ایرانی همچنان جذاب هستند.

عزتی سعی می‌کند تماشاگر را در حین پخش تیتراژ فیلم نیز درگیر کند و زوج دوست داشتنی جواد عزتی و عباس جمشیدی فر در یک قاب با هم دیالوگ می‌کنند و همزمان تیتراژ هم پخش می شود. همین موضوع مخاطبانی که از صندلی با هدف ترک سالن بلند شده اند را تا آخرین لحاظ خیره به پرده نقره‌ای نگه می‌دارد؛ ایده‌ای که قبلاً بارها در فیلم‌های هالیوودی اجرا شده است.

در سایر صحنه‌ها نیز خبری از خلاقیت نیست و به عنوان نمونه در سکانس اکشن اصلی فیلم شاهد کپی واضح از فیلم سه روز آینده | The Next Three Daysهستیم که البته با آن سکانس شوخی شده است. عزتی هیچ ریسکی برای تجربه و قدرت نمایی انجام نداده و با استفاده از فیلمنامه نوشته شده توسط پدرام افشار به عنوان یک حرفه‌ای و تکیه بر عوامل حرفه‌ای در پشت و مقابل دوربین، یک خروجی تجاری حرفه‌ای را خلق کرده است. آنچه رخ داده قطعاً مسیر ساخت فیلم‌های بعدی عزتی را هموار می‌سازد اما مشخص نیست منجر به شکل گیری آثار خلاقانه‌ای شود که اعتبار معناداری در این حوزه نیز برای او در پی داشته باشد.