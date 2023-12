اردن: اسرائیل اهدافی فراتر از غزه دارد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن امروز (19 آذر) در نشستی در دوحه پایتخت قطر، گفت که اهداف اسرائیل منحصر در غزه نمی‌شود.

به نوشته خبرگزاری اردنی عمون، او در یازدهمین نشست «what now for the Midlle east» که با حضور وزرای خارجه و اندیشمندان و مقامات چند کشور عربی و غربی برگزار شد، گفت: «می‌توان جنگ غزه را تلاشی هدفمند از سوی اسرائیل برای تخلیه غزه از ساکنانش دانست، سیاست اشغالگری اسرائیل بر حرکت در مسیر اخراج اهالی غزه اصرار دارد».

ایمن الصفدی همچنین در خصوص تلاش‌ها برای توقف جنگ در غزه و پایان درد و رنج ساکنین این باریکه و فاجعه انسانی رخ داده در آن‌جا سخن گفت و بر ضرورت حمایت از غیرنظامیان و پایبندی اسرائل بر قوانین بین‌المللی تأکید کرد.

وزیر خارجه اردن افزود: «اسرائیل به مقابله با جهان برخواسته و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند و مرتکب جنایت جنگی در غزه می‌شود»

او سپس از آمریکا خواست تا فشار بیشتری به اسرائیل وارد کند. این در حالی است که واشنگتن شامگاه جمعه قطعنامه شورای امنیت در لزوم توقف جنگ در غزه را وتو کرد و موجب واکنش تند بسیاری از کشورها شد. وتویی که با قدردانی نتانیاهو همراه بود.

ایمن الصفدی همچنین گفت تا زمانی که اسرائیل به اشغالگری ادامه می‌دهد، امنیت نخواهد داشت و صلح جز با پایان اشغالگر به پایان نخواهد رسید.

او تأکید کرد: «اسرائیل موجی از نفرت را به وجود آورده است که به نسل‌های آینده در منطقه منتقل می‌شود».

۶۵ روز از جنگ در غزه می‌گذرد و تاکنون بیش از ۱۷ هزار نفر شهید و دهها هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند و هزاران نفر نیز هنوز زیر آوارها هستند؛ بمباران بی وقفه و اصرار اسرائیل بر ادامه جنگ در شرایطی است که ۲.۳ میلیون ساکن این باریکه در بدترین شرایط ممکن بدون آب و غذا و داروی کافی به سر می‌برند.