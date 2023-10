پس از فشار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آمریکا به دولت آمریکا برای فریز شش میلیارد دلار دارایی آزاده شده ایران که به قطر منتقل شده، این فضاسازی و فشار به رئیس جمهور آمریکا، به نشست خبری جو بایدن در کاخ سفید رسید و خبرنگار از او پرسید: «آقای رئیس جمهور آیا 6 میلیارد دلار [در اختیار ایران] را دوباره مسدود خواهید کرد؟! / Will you re-freeze the $6 BILLION provided to Iran Mr. President» بایدن بدون پاسخ به این پرسش نشست خبری را ترک کرد. این لحظات را در تابناک می‌بینید.