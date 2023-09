«شاکن در ر مینور از پارتیتای شماره 2 (bwv 1004) برای سولوی ویولنسل / The Partita in D minor for solo violin (BWV 1004) Chaconne» اثر یوهان سباستین باخ آهنگساز و نوازنده ارگ و هارپسیکورد اهل آلمان است. اجرای این قطعه را توسط الکساندر میلوانو را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.