چالش‌ وزارت بهداشت با تامین اجتماعی درباره پرستاران

به گزارش «تابناک»، دکتر عباس عبادی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین اخبار از اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، گفت: در سال ۱۴۰۱ مبلغ ثابتی از سوی مجلس شورای اسلامی برای این قانون درنظر گرفته شد که شامل ۵ هزار میلیارد تومان به اضافه کارانه سنتی بود که متاسفانه تنها ۷۰ درصد از رقم مذکور تخصیص داده شد و سازمان برنامه و بودجه ۳۰ درصد مبلغ را بدهکار وزارت بهداشت و مراکز ارائه دهنده خدمت است. اما امیدواریم با مکاتبات و پیگیری‌های دوستان در معاونت توسعه وزارت بهداشت، دریافت این وجه از سازمان برنامه و بودجه محقق شود.

وی افزود: در سال جاری خوشبختانه تامین بودجه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری وارد سرانه سلامت شد تا تعرفه پرستاری هم مانند تعرفه پزشکی سقف و کف نداشته باشد و بر اساس میزان خدمتی که هر همکار انجام می‌دهد، ضریب اشغال تخت، مراجعه بیماران و اسنادی که از سوی مراکز به بیمه‌ها ارسال و تایید می‌شود، اعتبارات پرداخت شود.

عبادی ادامه داد: باتوجه به افزایش ضرایب K پرستاری و ضریب ریالی، برآورد ما این است که دریافتی همکاران نسبت به سال قبل خیلی بهتر شود. دیگر قرار نیست مانند گذشته کارانه در کشور تقریبا ثابت باشد. در مدل جدید به میزان خدمت تولید شده نگاه می‌کنیم؛ بنابراین شاید مرکزی باشد که مراجعات پایین‌تری داشته باشد و دریافتی همکاران هم کم باشد، اما در منطقه دیگری که به لحاظ بستری بیماران پر تردد است،‌ دریافتی پرستاران هم بیشتر می‌شود.

او در پاسخ به سوالی در خصوص پرداخت مطالبات اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: در نهاد ریاست جمهوری توافق شد که این رقم پرداخت شود و قرار بود برای پرداخت به پرستاران برای مدت یاد شده، سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و بیمه سلامت یا وزارت بهداشت هر کدام یک سوم از مبلغ را پرداخت کنند که این اتفاق نیفتاد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت درخصوص آخرین‌ پرداخت‌ها به پرستاران ذیل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، بیان کرد: پراکندگی پرداخت وجود دارد. برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود ۶ تا ۸ ماه در پرداخت عقب هستند و برخی دیگر هم به روز هستند. در دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح پایتخت و سایر دانشگاه‌های بزرگ، همکاران تا آخر خردادماه دریافتی داشته‌اند.

وی افزود: در این زمینه با سازمان تامین اجتماعی بیشترین مشکل وجود دارد و با فشار و پیگیری‌هایی که داشتیم اولین پرداختی را اسفند ۱۴۰۱ انجام دادند و پس از آن هم پرداخت دیگری انجام ندادند.

عبادی درباره اقدامات صورت گرفته برای اصلاح HIS های بیمارستانی (سیستم اطلاعات بیمارستانی)، توضیح داد: یکی از مشکلات سال گذشته ما این بود که با تنوع شرکت‌های HIS مواجه بودیم که باعث بروز تاخیراتی شد اما، خوشبختانه با انجمن شرکت‌های HIS جلسات متعددی برگزار شد و عمده مشکلات زیرساختی در شرکت‌های مختلف برطرف شده است. سامانه کارآمد نیز خدمات تولید شده در HIS را به ضرایبی که در آیین‌نامه‌ها آمده است، تبدیل می‌کند که در بخش بازتوزیع به ما کمک خواهد کرد.